Medved: Do sezone grijanja vratit ćemo oko 20 tisuća obitelji u svoje kuće i stanove

Potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved izjavio je u petak u Sisku da će se do sljedeće sezone grijanja oko 20 tisuća obitelji vratiti u svoje kuće i stanove, ali bi neodgovorno bilo obećati da će se do sljedeće zime obnoviti središta Petrinje, Gline ili Siska, što je gotovo nemoguće.

Potpredsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Medved, koji je na čelu Stožera za obnovu potresom pogođenih područja, odgovarao je na pitanja novinara u Sisku, gdje je, s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom Davorom Božinovićem bio na obilježavanju Dana Sisačko-moslavačke županije.

Na pitanje može li jamčiti ljudima koji su na Banovini nakon potresa smješteni u kontejnere, da će do kraja HDZ-ova mandata iseliti iz kontejnera, odgovorio je da su nakon potresa na ovom prostoru uveli čitav niz novih pristupa i novih modela, a posebno prema stradalnicima od potresa.

"Tako smo odmah nakon potresa primijenili prvi puta model osiguravanja privremenoga smještaja u kontejnere i mobilne kućice. Pribavili smo i dovezli te pozicionirali 2200 kontejnera", rekao je Medved. Podsjetio je kako su ih pozicionirali uz obiteljske kuće stradale u potresu na Banovini, da ljudi koji imaju obiteljska gospodarstva, mogu ostati neposredno u blizini svojih imanja i pratiti postupak obnove.

Istaknuo je i kako su primijenili model uspostave kontejnera u urbanim sredinama, gdje je postavljeno 15 kontejnerskih naselja da ljudi koji žive u gradu, kojima su oštećeni stanovi u stambenim zgradama, mogu biti u blizini svojih radnih mjesta i škola, ukoliko se radi o dječjem uzrastu.

Sve smo te kontejnere spojili na električnu mrežu i na vodovod, podsjetio je ministar Medved, naglasivši kako su organizirali kakav-takav siguran život ljudima u neposrednoj blizini njihovih domova zato da ne dođe do napuštanja prostora.

Medved: Maksimalno smo pojednostavili model prikupljanja zahtjeva

Paralelno s tim, rekao je, po prvi puta smo maksimalno pojednostavili model prikupljanja zahtjeva.

Osmislili smo model, obrazac i pristup, tako da je bilo dovoljno doći do mobilnoga ureda ili ureda koje smo uspostavili u Sisku, Petrinji, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Lekeniku samo s osobnom kartom i podnijeti zahtjev za obnovu svoje obiteljske kuće ili stana, dodao je Medved.

Žurno smo pokrenuli postupak uklanjanja objekata koji zbog svoga oštećenja prijete sigurnosti ljudi, više smo od 120 takvih objekata uklonili, ponajviše u samom središtu Petrinje, a pritom vodeći računa i o kulturnoj baštini, odnosno statusu tih objekata glede kulturne zaštite, naglasio je u izjavi novinarima Medved.

Podsjetio je da su poštivali kategoriju privatnog vlasništva, pa su svi suvlasnici dali suglasnost za uklanjanje tih objekata.

Pokrenuli smo vrlo brzo proces obnove na način da kreće rekonstrukcijska obnova, gdje smo dosad obnovili otprilike oko 100 kuća, a trenutno se obnavlja oko 100 kuća, rekao je potpredsjednik Vlade i načelnik Stožera za obnovu potresom pogođenih područja Medved.

Vjerujem da ćemo do kraja sljedećega tjedna imati u pripremi oko 3 tisuće ugovora za obnovu kuća, a cilj nam je da maksimalno pojednostavimo taj proces, kazao je Medved. Dodao je kako će do nove sezone grijanja osposobiti 20-ak tisuća obiteljskih kuća da se korisnici usele do sljedeće zime.

To podrazumijeva, naglasio je, obnovu i krovišta i dimnjaka i zabatnih zidova.

Zato imamo osigurana sredstva jer je prije nekoliko dana ministrica regionalnog razvoja uručila državnom tajniku u Središnjem državnom uredu Hanžeku 672 milijuna kuna. Odlukom Vlade smo sredstva donirana Vladi za sanaciju posljedica potresa, više od 100 milijuna kuna, prebacili na račun Središnjeg državnog ureda, podsjetio je ministar Medved. Ministarstvo prostornog uređenja, kazao je, provodi konstrukcijsku obnovu koju radi zajedno s Fondom.

Na području Banovine, za razliku od grada Zagreba, gradit ćemo i višestambene zgrade za ljude koji su imali stanove u višestambenim zgradama, koje su morali ukloniti ili će se ukloniti, napomenuo je.

U Sisku, Petrinji ili Glini bit će izgrađene nove višestambene zgrade, a pri tom će se voditi računa i o strukturi tla, kako bi bili sigurni gdje smiju i po kojim pravilima graditi, zaključio je Medved.