Među svjedocima i dvije žene koje su se žalile na uznemiravanje

Svjedoci i dvije žene koje su se žalile na uznemiravanje

Kako doznajemo, u istrazi bi trebalo ispitati četiri svjedoka, tri žene i muškarca. Među njima su dvije žene i pravnica kojoj su se one požalile na Škarino uznemiravanje te posrednik preko kojega je Škaro žrtvi navodno ponudio 80.000 eura za šutnju. Nekadašnje boksačkog olimpijca terete za silovanje i spolno uznemiravanje, dok je prijetnja “otpala” jer je sadržana u kaznenom djelu silovanja. Za kazneno djelo silovanja zapriječena je kazna zatvora od jedne do 10 godina, a za spolno uznemiravanje, koje se ne progoni po službenoj dužnosti nego na prijedlog oštećene, maksimalna kazna do jedne godine. Na slučaj Škaro jučer je reagirala i Kolinda Grabar-Kitarović, priopčivši da osuđuje seksualno, obiteljsko nasilje kao i svaki drugi oblik nasilja. “Predsjednica potiče svaku ženu da prijavi svaki oblik nasilja te od institucija očekuje pravovremenu, brzu i učinkovitu reakciju”, priopćili su iz Ureda. Reakcija s Pantovčaka stigla je nakon što je Forum žena SDP-a apelirao na predsjednicu da se žurno i odlučno ogradi od lika i djela Damira Škare, koji se na društvenim mrežama hvali svojim dobrim odnosima s predsjednicom, kojoj je bio i izaslanik na nekim događanjima. “Vrlo je važno da i kao žena, ali i predsjednica države, pošalje snažnu poruku u kojoj oštro osuđuje takav čin i pokaže stav kako seksualno zlostavljanje žena, kao i svako drugo zlostavljanje, treba biti oštro sankcionirano te kako je zadaća društva da se protiv nasilja nad ženama bori svim sredstvima”, priopćio je Forum žena. (pmž, 24sata)