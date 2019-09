Škaro je i ranije bio prijavljen za prijetnje: 'Pljunuo mi je u lice i spominjao mi dijete'

Damir Škaro, bivši saborski zastupnik HDZ-a i osvajač olimpijske medalje u boksu na Olimpijadi u Seulu 1988. te aktualni predsjednik AMK Siget, uhićen je jučer ujutro zbog sumnje da je sredinom kolovoza silovao jednu zaposlenicu AMK Siget. Neslužbeno se doznaje da je uhićen na graničnom prijelazu Gradiška, i to po povratku iz BiH, gdje je navodno bio od sredine kolovoza. Da je Škaro uhićen, potvrdila je i Morana Rabar, odvjetnica koja zastupa žrtvu.

– Policija nas je izvijestila o njegovu uhićenju. S mojom klijenticom nakon toga nisu razgovarali jer je ona u teškom psihičkom stanju nakon svega što se dogodilo – kazala je M. Rabar.

Javno progovorila o traumi

Prema dostupnim informacijama, monstruozna priča počela se raspletati nakon što je žrtva Škaru prijavila i zbog prijetnje, a sve je ispričala i novinarima emisije Provjereno Nove TV.

– U AMK Siget počela sam raditi prije dva mjeseca. Bila je radna subota, a on mi je prišao s leđa i napao me. Primio me oko struka, nabio me na sebe i stavio mi ruku u grudnjak. Uspjela sam se istrgnuti, a on mi je rekao da prestanem s tim. Da se ne otimam. Lijevom rukom držao je obje moje ruke. Molila sam ga da prestane. No on nije prestao, već mi je rekao da će raditi što hoće i da će me silovati. Pokušala sam se izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće... Najgore je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane. Nije prestao, a ja sam doslovce izgubila svijest – kroz suze i jecaje za Provjereno je rekla Škarina žrtva.

No njezinim traumama tu nije bio kraj. Nesretnoj i traumatiziranoj ženi trebalo je dva dana da skupi hrabrost i ode do doktorice kojoj je ispričala što joj se dogodilo. Doktorica je potom policiji prijavila silovanje.

– Ja se tog čovjeka bojim. Bojim se da nešto ne napravi meni i mojoj djeci. Nekoliko sati nakon što je prijavljen policiji, on je za to doznao. Poslao mi je poruku u kojoj me je pitao: “Kako su ti djeca?” – otkrila je žrtva novinarima Provjerenog.

Tvrdi i da joj je Škaro, koji se u tom trenutku već nalazio u BiH, preko posrednika ponudio 80.000 eura za šutnju. Nakon što je Škaro jučer uhićen, doveden je na policiju radi ispitivanja, a kada završi kriminalističko istraživanje policija će vjerojatno protiv njega podnijeti i kaznenu prijavu. Hoće li cijeli slušaj završiti i Škarinim pritvaranjem, ovisit će o tužiteljstvu, odnosno hoće li oni takav prijedlog podnijeti sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda. Može se očekivati da se nakon ispitivanja na policiji i tužiteljstvu protiv Škare otvori i službena istraga tijekom koje će vjerojatno biti ispitana i žrtva, ali i potencijalni svjedoci, odnosno ljudi koji bi nešto mogli znati o navedenom događaju. O slučaju Škaro jučer se oglasio i HDZ. “HDZ najoštrije osuđuje seksualno, obiteljsko kao i svaki drugi oblik nasilja. Očekujemo pravovremenu i energičnu reakciju nadležnih institucija, kao i promptno utvrđivanje činjenica. Sukladno tome i stranka će reagirati temeljem svojega Statuta u kojemu su jasno navedene stegovne mjere za teške povrede članske obveze”, stoji u priopćenju HDZ-a.

Prijava za silovanje i prijetnje nije Škarin prvi sukob sa zakonom. Zbog prijetnji svojedobno ga je prijavio i Mato Nikić koji je u vrijeme te prijave 2007. bio glavni tajnik AMK Siget. Nikić je novinarima tada kazao da se sa Škarom našao na piću i, prema Nikićevim riječima, sastanak je trebao kratko trajati. No umjesto toga, tvrdio je Nikić, Škaro mu nije dao da ode ni da se javlja na mobitel.

Raniji sukobi sa zakonom

– Govorio mi je da nisam lojalan, spominjao mi je dijete te me pitao da razmislim tko će se brinuti za dijete ako mene više ne bude. Nije me fizički napao, no pljunuo mi je u lice, a sve to prijavio sam policiji – rekao je Nikić 2007. novinarima. Nije poznato kako je ta Nikićeva prijava protiv Škare završila, a osim zbog prijetnji, Škaro se na meti istražitelja našao i zbog gospodarskog kriminala. On i još jedna osoba bili su optuženi za zloporabu položaja kojom su AMK Siget oštetili za 300.000 kuna. Teretilo ih se da su od 2006. do 2007. svoje privatne troškove plaćali poslovnom karticom, a bili su optuženi i za pokušaj prijevare. Tužiteljstvo ih je teretilo da su zaposlenicima druge tvrtke koju je osnovao AMK Siget nalagali da ispunjavaju lažne izjave o kontroli automobila. I Škaro i njegov suoptuženik nijekali su krivnju, no u jednom su trenutku ipak pregovarali o nagodbi s tužiteljstvom. Nije poznato ni je li taj slučaj pravomoćno okončan te ako jest, kako. Škaro se na stranicama crnih kronika našao u listopadu 2006. kada mu je namjerno zapaljen automobil, a on je tvrdio da iza toga stoje njegovi oponenti iz HAK-a, što su oni opovrgnuli.