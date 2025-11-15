Mate Vukušić izdržao je malo više od 17 godina zatvora, bio je uzoran zatvorenik, u zatvoru je radio...

Mate Vukušić, koji je neki dan ponovno uhićen zbog sumnje da je na križanju Zagorskog puta i Velebitske Audijem oborio pješakinju i pobjegao, učinio je to tijekom uvjetnog otpusta. Kao što je tijekom uvjetnog otpusta prije mjesec dana bio priveden i zbog obiteljskog nasilja. Te činjenice znače da će mu uvjetni otpust biti opozvan, a o svemu tome oglasio je i Visoki kazneni sud (VKS) koji je, ne navodeći Vukušićevo ime pojasnio zašto je njemu uopće bio odobren uvjetni otpust. Pojasnili su da je VKS u rujnu 2025. donio rješenje kojim je prihvaćena žalba zatvorenika te preinačena odluka Županijskog suda u Karlovcu, koji je prethodno odbio Vukušićev zahtjev za uvjetnim otpustom.

- Time je uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora zatvorenik koji je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godine (svi mediji izvještavaju o 22 godine zatvora, koja je Vukušiću izrečena 2008., ali je očito u žalbenom postupku kazan umanjena, op.a.) zbog dva kaznena djela ubojstva te jednog kaznenog djela pokušaja ubojstva, počinjenih 2007. Uvjetni otpust traje do isteka neizdržanog dijela kazne zatvora na koju je osuđen (27. lipnja 2029.)

Visoki kazneni sud smatra da su ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu uvjetnog otpusta. Zatvorenik je u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora ocijenjen kao ''naročito uspješan'', tijek izdržavanja kazne je bio uredan, uz uredno korištenje izvanzatvorskih pogodnosti. Cijenjen je odnos zatvorenika prema počinjenom kaznenom djelu (kajanje), njegovo ponašanje tijekom izdržavanja kazne zatvora (poštuje odredbe kućnog reda, urednog je ponašanja), radna angažiranost u zatvoru, kao i njegov prijašnji život (neosuđivanost). Zadržao je podršku obitelji i ima osiguran poslijepenalni prihvat. Kaznionica u kojoj je izdržavao kaznu zatvora je ocijenila vjerojatnost recidiva niskom, s obzirom na uredan tijek izdržavanja kazne.

Zbog svega navedenog kaznionica je dala pozitivno mišljenje o prijedlogu za uvjetni otpust, a u izvještaju probacijskog ureda potvrđuju se okolnosti iz pozitivnog mišljenja kaznionice. Visoki kazneni sud je zaključio da se svrha kažnjavanja može postići i nadziranom slobodom u okvirima uvjetnog otpusta. Značajno je i vrijeme koje je zatvorenik proveo na izdržavanju kazne zatvora (više od 17 godina), a koje je zasigurno utjecalo na njega da shvati štetnost svojih postupaka pa se svrha kažnjavanja može postići i izmijenjenim načinom izvršavanja kazne u okvirima uvjetnog otpusta, a preostali dio neizdržane kazne sada je nešto preko tri godine. Ako uvjetno otpušteni zatvorenik na slobodi počini nova kaznena djela, uvjetni otpust će se opozvati i ponovno odrediti nastavak izdržavanja preostale kazne zatvora - naveo je VKS u obrazloženju odluke.

Vukušić je bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 22 godine zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića. Ubio ih je u veljači 2007. pucnjevima iz kalašnjikova na parkingu u Vinkovačkoj ulici. Teretio se da je u njih ispalio 28 metaka, 17 ih je pogodilo automobil u kojem su bili Matković i Vukšić. S njima je bio i Ivan Ljubić koji je bio ranjen. Ubio ih je jer su ga, kako je pojasnio u obrani, mjesecima reketarili i ponižavali te su mu prijetili obitelji. Iako je po priopćenju VKS-a Vukušić očito bio uzoran zatvorenik, prilagodba na život na slobodi mu očito ne ide. Prije mjesec dan bio je prijavljen i zbog nasilja u obitelji, jer je napao roditelje. Zbog toga je kratko bio pritvoren no pušten je nakon što su roditelji uzeli blagodat nesvjedočenja. Sada je uhićen zbog naleta na pješakinju, a a kako se bio udalji s mjesta nesreće, kada ej nakon 10 minuta nađen, policija je uporabila sili da ga svlada.