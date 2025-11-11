Bombaš samoubojica napao sud, najmanje 12 mrtvih, ministar obrane proglasio 'stanje rata'

Najmanje 12 osoba je poginulo, a 20 je ozlijeđeno u snažnoj eksploziji koja je u utorak pogodila pakistansku prijestolnicu Islamabad, potvrdili su iz bolnice Pakistan Institute of Medical Sciences. Eksplozija se dogodila u ranim poslijepodnevnim satima u blizini Visokog suda, a vlasti je istražuju kao mogući samoubilački napad. Prema izvještajima sigurnosnih službi, eksplozija je odjeknula na parkiralištu sudskog kompleksa smještenog u dijelu grada u kojem se nalaze brojni vladini uredi, prenosi CNN.

Explosion reported outside Islamabad

Court in Pakistan. pic.twitter.com/guNyu0qMAT — War & Gore (@Goreunit) November 11, 2025

Predsjednik Pakistana, Asif Ali Zardari, osudio je napad i izrazio sućut obiteljima stradalih, dok je ministar obrane Khawaja Asif upozorio da se zemlja nalazi u "stanju rata". “Ovaj napad treba shvatiti kao poziv na buđenje u odnosima s Afganistanom,” napisao je Asif na društvenoj mreži X, dodajući da dolazi "iz Kabula".

Iako nitko još nije preuzeo odgovornost, sigurnosni izvori navode da napad pokazuje obilježja akcije militanata povezanih s afganistanskim Talibanima i Indijom. Pakistan se u posljednje tri godine suočava s novim valom islamističkog nasilja, od kada su talibani 2021. preuzeli vlast u Afganistanu. Islamabad već dugo optužuje Kabul da pruža utočište militantima pakistanskog Talibana (TTP), što afganistanske vlasti uporno odbacuju.