Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
EKSPLOZIJA U ISLAMABADU

Bombaš samoubojica napao sud, najmanje 12 mrtvih, ministar obrane proglasio 'stanje rata'

Tunis - bombaški napad
Reuters/Pixsell
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
11.11.2025.
u 11:56

Predsjednik Pakistana, Asif Ali Zardari, osudio je napad i izrazio sućut obiteljima stradalih, dok je ministar obrane Khawaja Asif upozorio da se zemlja nalazi u "stanju rata".

Najmanje 12 osoba je poginulo, a 20 je ozlijeđeno u snažnoj eksploziji koja je u utorak pogodila pakistansku prijestolnicu Islamabad, potvrdili su iz bolnice Pakistan Institute of Medical Sciences. Eksplozija se dogodila u ranim poslijepodnevnim satima u blizini Visokog suda, a vlasti je istražuju kao mogući samoubilački napad. Prema izvještajima sigurnosnih službi, eksplozija je odjeknula na parkiralištu sudskog kompleksa smještenog u dijelu grada u kojem se nalaze brojni vladini uredi, prenosi CNN.

Predsjednik Pakistana, Asif Ali Zardari, osudio je napad i izrazio sućut obiteljima stradalih, dok je ministar obrane Khawaja Asif upozorio da se zemlja nalazi u "stanju rata". “Ovaj napad treba shvatiti kao poziv na buđenje u odnosima s Afganistanom,” napisao je Asif na društvenoj mreži X, dodajući da dolazi "iz Kabula".

Iako nitko još nije preuzeo odgovornost, sigurnosni izvori navode da napad pokazuje obilježja akcije militanata povezanih s afganistanskim Talibanima i Indijom. Pakistan se u posljednje tri godine suočava s novim valom islamističkog nasilja, od kada su talibani 2021. preuzeli vlast u Afganistanu. Islamabad već dugo optužuje Kabul da pruža utočište militantima pakistanskog Talibana (TTP), što afganistanske vlasti uporno odbacuju.

Ključne riječi
Afganistan talibani napad Pakistan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja