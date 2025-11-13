Dramatične scene u Splitu: Dvostruki ubojica udario pješakinju pa pokušao pobjeći?

Splitska policija uhitila je muškarca koji je u četvrtak na križanju Zagorskog puta i Velebitske ulice automobilom oborio pješakinju te pobjegao s mjesta nesreće. Vozač, koji je pobjegao u Audiju, nije daleko stigao - policija ga je zaustavila i privela svega deset minuta kasnije, u Hercegovačkoj ulici. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o Mateu Vukušiću, muškarcu koji je hrvatskoj javnosti poznat još od sredine 2000-ih. Vukušić je 2008. godine osuđen na 22 godine zatvora zbog dvostrukog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića, počinjenog u veljači 2007. u Vinkovačkoj ulici u Splitu. U tom je napadu ranjen i Ivan Ljubić. Na suđenju je dokazano da su ubijeni Matković i Vukšić ranije prijetili Vukušiću i pucali mu u automobil. U njihovom je vozilu nakon zločina pronađeno i oružje. U obrani je tada 22-godišnji Vukušić tvrdio da je pucao iz straha jer su ga reketarili, prijetili njegovoj obitelji i čak govorili da će silovati njegovu sestru.

Nakon više od petnaest godina provedenih iza rešetaka, Vukušić je nedavno pušten na slobodu. No, njegova sloboda nije dugo potrajala bez incidenata. Početkom prošlog mjeseca policija ga je ponovno privela zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Tada mu je bio određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, ali je ubrzo pušten jer su roditelji odlučili iskoristiti zakonsku mogućnost i ne svjedočiti protiv sina. Vukušić je pritom negirao da je bio nasilan. Najnoviji događaj s prometnom nesrećom ponovno ga dovodi u središte pozornosti javnosti i policije. Ozlijeđena pješakinja zbrinuta je, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće i razinu odgovornosti Vukušića, piše Dalmatinski portal.