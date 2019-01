Maštovite metode: Evo kako građani varaju na računima za plin i struju

Toplinska izolacija i čišćenje radijatora za više ušteda

Do ušteda na računima može se kvalitetnom toplinskom izolacijom zgrada, izolacijskim brtvenim trakama za prozore i vrata, redovitim servisiranjem sustava centralnog grijanja... Stručnjaci kažu da se smanjenjem temperature u prostoru za samo jedan stupanj godišnje može ostvariti ušteda od pet posto energije za grijanje. Izolacijom krova moguće su uštede energije do 40 posto. Uštede se mogu postići i redovitim odzračivanjem i čišćenjem radijatora koje ne bi trebalo prekivati teškim zavjesama. Nije dobro na radijatorima sušiti rublje. Već i obične rolete mogu smanjiti gubitak topline do 10 posto. Potrošnja električne energije može se smanjiti korištenjem štednih žarulja, kupnjom uređaja višeg energetskog razreda, gašenjem nepotrebnih rasvjetnih tijela i uređaja...