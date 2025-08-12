Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDNA OSOBA UHIĆENA

Masovna tučnjava u Medulinu, sudjelovala i djeca?

Pixabay
VL
Autor
Hina
12.08.2025.
u 23:13

Iz OKC-a Policijske uprave istarske potvrdili su događaj, ne iznoseći detalje, a više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti sukoba, odnosno masovne tučnjave koja se dogodila u utorak navečer oko 20 sati na parkiralištu jednog trgovačkog centra na ulazu u Medulin, izvijestila je istarska policija. Lokalni portali neslužbeno navode da je masovna tučnjava izbila na parkiralištu Plodina na ulazu u Medulin. a u njoj je sudjelovalo više osoba romske nacionalnosti.

Također neslužbeno se doznaje kako su u sukobu sudjelovala i djeca te je jedna osoba uhićena i odvedena u policijsku postaju. Policija je ubrzo nakon izgreda blokirala ulaz u Medulin te su rastegnute policijske trake od mjesta sukoba pa sve do ulaza u obližnju praonicu automobila. Iz OKC-a Policijske uprave istarske potvrdili su događaj, ne iznoseći detalje, a više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja.

Ključne riječi
tučnjava Medulin

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
23:25 12.08.2025.

Policija kompletni očevidi predati nadležnom Državnom odvjetništvo, istražni sudac odrediti istražni zatvor od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja djela i tek kad a sve plate, na 5 godina ih deportirati ih iz Hrvatske. Nakon 5 godina kada budu htjeli ući, samo ih vratiti s granice (bez iakvog objašnjenja), Neka u Nosnu idu preko Mađarske i Srbije, ili u Makedoiniju, preko Mađarske, Rumunjske, Bugarske.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još