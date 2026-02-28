Pentagon objavio službeni naziv operacije napada na Iran

"Epski gnjev" - Pentagon je u subotu na platformi X otkrio službeni naziv velike američke vojne operacije pokrenute u Iranu. "OPERACIJA EPSKI GNJEV", stoji u izvještaju ministarstva obrane uz američku zastavu.

Predsjednik Donald Trump prethodno je u video poruci najavio "veliku" operaciju protiv Irana, pozvavši iranski narod da "preuzme" vlast.

OPERATION EPIC FURY 🇺🇸 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 28, 2026

Trump je u subotu objavio da je američka vojska započela veliku borbenu operaciju u Iranu."Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima", rekao je Trump u videu podijeljenom na društvenim mrežama. Američki predsjednik kaže da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje.

Prema američkom predsjedniku Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u i drugima. Trump je obećao da će "uništiti" iranske raketne kapacitete i "sravniti sa zemljom" njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu. Izrael je prije toga objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije

