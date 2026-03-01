VIDEO Dron pogodio luksuzni hotel Burj Al Arab u Dubaiju

Napad dronom izazvao je požar u kultnom hotelu Burj Al Arab u Dubaiju, nakon američko-izraelskih napada na Iran koji su izazvali odmazdu diljem regije. - Vlasti potvrđuju da je dron presretnut i da su krhotine uzrokovale manji požar na vanjskoj fasadi Burj Al Araba - napisao je Dubai Media Office na X u subotu poslijepodne.

- Timovi civilne zaštite odmah su reagirali i stavili incident pod kontrolu. Nema prijavljenih ozlijeđenih - dodao je ured. Smješten na umjetnom otoku uz obalu Dubaija, 60-katni luksuzni hotel Burj Al Arab nalazi se na maloj udaljenosti od Burj Khalife, najviše zgrade na svijetu.

BREAKING: Iranian drone hit the five-star Burj Al Arab hotel in Dubai, UAE.



The 321-meter, 60-story tower stands on an artificial island. pic.twitter.com/SZaJrAUq3n — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

To je bila samo jedna od nekoliko građevina u gradu koje su pretrpjele štetu u subotu. Četiri osobe su ozlijeđene nakon incidenta u međunarodnoj zračnoj luci Dubai, izjavio je ured, dodajući da su krhotine zračnog presretanja zapalile požar u luci Jebel Ali. Požar je izbio i ispred hotela Fairmont The Palm u prestižnom području Palm Jumeirah u Dubaiju, nakon što je pogođen projektilom, ranije je izvijestio The Independent.