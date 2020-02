Masoni tema i u Saboru. Bauk: Jelenić je bivši. Bulj: On radi u interesu tajne organizacije

Samo tjedan dana nakon što je u Saboru pred zastupnicima podnosio izvješće o svom radu glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić opet je danas bio tema u sabornici, i to zato što je priznao da je mason.

Mostov Miro Bulj rezolutno je poručio da Jelenić treba dati ostavku na mjesto glavnog državnog odvjetnika jer kao član masonerije, kako je kazao Bulj, radi za interes te tajne organizacije, a ne za opći interes. Pritom se Mostov zastupnik zapitao i kolika je odgovornost samog premijera Plenkovića za to jer je podržao čovjeka koji je pripadnik masona.

- Je li moguće da u Hrvatskoj državni odvjetnik ima iskaznicu masona? Postoji li itko ovdje tko radi za opći interes, a da ne radi za interese tih tajnih organizacija? - zapitao je Bulj dodavši da su interesi mističnih tajnih masonskih organizacija očito ispred javnih interesa.

Bulj je naglasio da se Jelenić mjesec i pol dana prije nego što ga je HDZ izabrao i predložio, a SDP podržao, za mjesto glavnog državnog odvjetnika, učlanio u masone.

- Pogažen je Ustav, pogažena je institucija državnog odvjetnika koji je stavio tajnu masonsku organizaciju ispred javnosti jer nije rekao da je njezin član - neumoljiv je bio Bulj.

"Pozivam ga da da ostavku, a ako ne, pozivam da Vlada predloži njegovo razrješenje", kazao je Arsen Bauk na konferenciji za medije. "Državni odvjetnik je neovisna institucija, u koju građani trebaju imati najviše povjerenja, a samim time što je zatajio to, a mogli smo vidjeti, kao i optužbe za sukob interesa, povjerenje je narušeno. Javna funkcija i tajna organizacija su nespojive", kazao je Bauk.

Komentirao je Bauk izjavu Jelenićevog objašnjenja zašto je postao mason

"Kako mi zvuči, zvuči mi grozno, kao i većini građana. Ovo je toliko očito i jasno da mora otići. Umjesto da ode jer nije radio, mora otići jer je zatajio", rekao je Bauk."Ne znam puno o masonima, znam da šire sotonske fraze da nas poraze", kazao je.

Gospodin Jelenić je bivši, dodao je. Bauk je rekao da nije nikada dobio ponudu da se učlani u masone i ne zna je li netko od njegovih stranačkih kolega u takvim organizacijama.

I šef SDP-a Davor Bernardić komentirao je činjenicu da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić mason.

Bernardić kaže da je Jelenić trebao biti potjeran zbog dugogodišnjeg nerada, a ne samo zbog činjenice što je mason.

"Danas je bitno napomenuti kako smo mi u SDP-u upozoravali na to da DORH i Jelenić nisu radili svoj posao, bez obzira na činjenicu što se zemlja guši u korupciji i što je korupcija postala najveći problem ovog društva. Da nije radio svoj posao potvrđuje i činjenica da nije učinio ništa po pitanju ministara koji su morali otići zbog ozbiljnih sumnji na korupciju, kao i to da nije procesuirao aktere grupe Borg, bez obzira na to što je Plenković priznao da su pogriješili. Plenković koji je imenovao Jelenića ga je morao potjerati zbog dugogodišnjeg nečinjenja, toleriranja kriminala i sukoba interesa, a ne samo zato što je mason", napisao je Bernardić.