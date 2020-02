Juričan predlaže kandidata za novog državnog odvjetnika: Spreman je počet delat

Nakon što je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao kako bi glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić trebao dati ostavku zbog priznanja da je član masonske lože, a ako to ne učini da će Vlada reagirati, oglasio se i bivši kandidat za predsjednika RH Dario Juričan.

On je premijeru Andreju Plenkoviću i ministru Bošnjakoviću predložio kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika.

– Postoji jedan iskusan majstor kojeg predlažem za novog glavnog državnog odvjetnika. On je vizionar i čovjek od djela, javno se kune u borbu protiv korupcije, štoviše, njegov Kontrolni ured izdao je Vodič za suzbijanje korupcije, 2015. Taj poznaje pravosudni sustav izvana i iznutra, sve do Ustavnog suda. Dobro je upoznao sve sudove i djelatnike DORH-a. Sklon je udruženim pothvatima, što je preduvjet za čelnu poziciju u bilo kojoj ozbiljnoj javnoj i državnoj tvrtki u RH. Omiljen je u kolektivu kojeg ne zaboravlja nagraditi specijalnim teretima. Spreman je sutra uskočiti i počet delat! On je Milan Bandić – napisao je na Facebooku Juričan te dodao:

– p.s. Jedina mana mu je što se izbezumi kada vidi etikete na namještaju. Tada nije svoj.

