'Da bismo ratificirali Istanbulsku konvenciju moramo krenuti od razuma i slobode'

Saborski zastupnici danas glasuju o ratifikaciji Istanbulske konvencije o kojoj su cijeli dan raspravljali u srijedu.

Jedan od upečatljivih govora tada je imao i nezavisni saborski zastupnik Marko Vučetić, inače iz Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

– Današnja rasprava je bila zanimljiva zbog više razloga, meni osobno jer sam prvi puta u saboru doživio toliko citiranje filozofa, ali na krivi način. Zato što je svatko krenuo s tim citiranjima i argumentacijama želeći obraniti poziciju svog fiksiranog svijeta. Naš sadašnji fiksirani svijet je svije nasilja nad ženama. Budući svijet, evolucijski svijet je svijet prema kojem mi idemo, svijet koji će dokidati do nasilje. Nećemo ovo raspravljati niti stavljati u bilo kakve političke okvire. Osobno sam nezavisni saborski zastupnik i glasam ne kako mi padne napamet nego kako prosudim. Dokaz nije na meni jer ja djelujem iz vlastite savjesti i vlastitog razuma nego na onima u čijem se klubu nalazim i uglavnom glasujem suprotno nego što oni to čine i ne promatram to kao nikakav problem jer držim da je temeljna odluka ljudskog bića da razumom spoznaje, da se slobodom odlučuje i da nenasilno djeluje. Ova treća kategorija nenasilnog djelovanja je sadržana u Istanbulskoj konvenciji i u njezinoj ratifikaciji. Da bismo mogli ratificirati konvenciju trebamo krenuti od ovog razumskog i slobodnog – kazao je on, cijeli govor poslušajte u priloženom videu.

Marko Vucetic - 11.04.2018. from Arin Nock on Vimeo.