Kaos nastao u Dubaiju: Padaju rakete, zračne luke stoje u blokadi, ljudi panično gomilaju hranu

Proteklih 36 sati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bilo je izuzetno napeto i zastrašujuće. Stotine iranskih raketa i dronova presretnute su u zračnom prostoru zemlje, dok su udari stizali val za valom, praćeni snažnim eksplozijama. Građani su tijekom noći primili hitna upozorenja da se sklone u sigurnim prostorijama i drže dalje od prozora. Alarm je tri puta zazvonio u razmaku od 10 minuta, istovremeno sa snažnim udarima koji su tresli domove. Susjedi su slali poruke tražeći najbliže podrume, dok su neki spavali u hodnicima i kupaonicama kako bi izbjegli prozore.

Neposredno nakon ovih upozorenja počele su kružiti snimke napada na zračnu luku u Dubaiju. Na podu zračne luke vidjeli su se veliki komadi krhotina, a ubrzo je objavljeno da su u napadu ozlijeđena četiri člana osoblja. Situacija u UAE ostaje napeta dok vlasti nastavljaju s obranom zračnog prostora i koordinacijom spašavanja ozlijeđenih. Zračna luka u Abu Dhabiju pogođena je ubrzo nakon što je u posljednja 24 sata u glavnom gradu UAE-a poginula još jedna osoba. Ranije danas, vlasti UAE-a izvijestile su da je ukupno troje ljudi poginulo, a 58 lakše ozlijeđeno. Zračni promet ostaje blokiran širom regije, a turisti traže informacije o tome kako i kada će se moći vratiti kući.

WATCH: Iranian missile hits Dubai. pic.twitter.com/hbB5XWbL84 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Veliki oblak dima viđen je kako se diže iznad horizonta Jebel Ali luke u Dubaiju. Prizor je gotovo nadrealan, piše Sky News. Američke pomorske snage raspoređene su u regiji posljednjih tjedana nakon što je Donald Trump najavio slanje svoje "armade" na to područje. Još uvijek nije jasno što je sve oštećeno u eksploziji, no sivi dim koji se nadvija nad plažom Dubaija dodatno pojačava osjećaj nesigurnosti. Britansko veleposlanstvo savjetuje građanima da ostanu na sigurnom, dok vlada UAE-a nudi pokriće troškova turistima čiji su planovi putovanja poremećeni. Unatoč tome, mnogi su odlučili noću automobilom krenuti prema Omanu. Oman je jedina država Zaljeva koja nije pogođena jučerašnjim napadima, vjerojatno zbog svoje uloge glavnog posrednika, te su ga neki smatrali sigurnijom opcijom od ostanka u Dubaiju.

🚨 Iran is attacking Dubai again. There are reports of hits near the airport



According to Reuters, numerous explosions have been heard in the city since the morning.



CNN also reports a new wave of strikes across the Middle East. On Sunday morning, Iran launched drones and… pic.twitter.com/zMYZbudVrV — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Unatoč uvjeravanjima da sustavi protuzračne obrane rade svoj posao, zvuk projektila koji se ispaljuju u zrak, prizori požara u luksuznom hotelu na poznatom Palm otoku i izvještaji o civilima ozlijeđenima od padajućih krhotina izazvali su paniku. Supermarketi su prazni, a stotine ljudi stoje u redovima kako bi nabavili osnovne potrepštine. No, neki ostaju smireni. Pojavljuju se i izvještaji o ljudima koji sjede uz bazene, leže na ležaljkama i imaju "prvi red" za promatranje dolaznih projektila. Još uvijek nije poznato koliko će situacija trajati niti kako će UAE odgovoriti. Diplomat savjetnik predsjednika, dr. Anwar Gargash, izjavio je za Sky News Arabia da je Teheran prešao crvenu liniju. - UAE neće sjediti prekriženih ruku te će preispitati svoje opcije, rekao je.

Društvene mreže prepune su snimki presretača i objekata koji lete nebom. Situacija je toliko napeta da je jedan restoran u Dubai International Financial Centru, glavnom financijskom središtu Bliskog istoka, neočekivano zamolio goste da plate i napuste prostor kako bi mogao zatvoriti ranije. Panična kupnja u nekim supermarketima potaknula je vlasti da objave izjavu i uvjere stanovnike da hrane ima dovoljno. "Strateške rezerve osnovnih potrepština su robusne, sveobuhvatne i raznolike", rekli su, ističući da građani trebaju izbjegavati gomilanje zaliha.

Stanovnica Becky Williams opisala je za BBC kako je jučer vidjela oko 15 raketa "ispaljenih iza njezine kuće" od strane UAE-a koje su presretale irske projektile. "Može se čuti presretanje u zraku", rekla je, dodajući da ona i njezina obitelj ostaju smireni jer vjeruju vojnoj obrani. Na Palm Jumeirahu luksuzni hotel Fairmont The Palm pogođen je snažnom eksplozijom, dok je dron izazvao "manji požar" na vanjskoj fasadi hotela Burj Al Arab. Druga stanovnica, Satya Jaganathan, opisala je kako su njezina sestra i kućni ljubimci morali tražiti sklonište u stanu zbog pada krhotina u blizini Jebel Ali luke. "Još je relativno mirno, ali je jezivo jer ovo nije Dubai na koji smo navikli", rekla je.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc — Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026

Turistkinja Judy Trotter iz Londona ostala je zaglavljena u zračnoj luci s tisućama drugih putnika. "Srela sam ljude koji su vrlo uznemireni zbog svojih planova, neki su propustili sprovode", rekla je, dodajući da su im rekli da se drže podalje od prozora u hotelu gdje su smješteni. Britanska turistkinja Kate Fischer rekla je da su ona i njezina obitelj "vrlo uplašeni" te da su pripremili "torbu za bijeg" i natopili ručnike u vodi u slučaju požara.