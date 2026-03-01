Naši Portali
UŽIVO
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
UDAR U ABU DHABIJU

Odjeknula eksplozija nedaleko od kruzera: 'Kapetan je naredio da se svi putnici sklone'

Autor
Dora Taslak
01.03.2026.
u 19:58

Zbog zabrane leta i napada na zračne luke povratak zrakoplovom nije moguć, a nije opcija ni nastaviti plovidbu morem

"Nakon raketnog udara kapetan je naredio da se svi putnici sklone u unutrašnjost broda", otkrio je putnik kruzera "Mein Schiff 4" kompanije TUI Cruises koji je usidren u luci u Abu Dhabiju. Iznad te se luke danas uzdigao crni dim, a na brodu je raspoloženje, kako su opisali putnici, bilo napeto. "Oko 16:30 sati dobili smo hitno upozorenje na mobitele i trebali smo se odmah okupiti u kazalištu broda", navela je jedna osoba, dok je druga dodala: "Bio je to glasan prasak u neposrednoj blizini. Posada nam je naredila da idemo unutra, da izbjegavamo prozore i da ostanemo mirni.“

Kako navodi Bild, putnici su čuli snažnu eksploziju koju su uzrokovale dvije iranske bespilotne letjelice koje su pogodile skladište na pomorskoj bazi Al Salam u blizini luke. Dva kontejnera tada su zahvaćena požarom. Osim "Mein Schiff 4“, u luci Doha nalazi se i "Mein Schiff 5“ - još jedan brod TUI-ja. 

Svi brodovi zasad ostaju s gostima u lukama. Zbog zabrane leta i napada na zračne luke povratak zrakoplovom nije moguć, a nije opcija ni nastaviti plovidbu morem. Za to bi trebalo proći Hormuški tjesnac koji je samo nekoliko kilometara udaljen od iranske obale i trenutno je potpuno blokiran za sav pomorski promet.

Vanjske palube i balkoni na kruzerima su zatvoreni, a iz kompanije kažu kako su svi putnici zbrinuti. "Znamo da se mnogi rođaci i prijatelji trenutno brinu za svoje obitelji i prijatelje na brodu. Sigurnost naših gostiju i posade uvijek nam je na prvom mjestu", navode iz TUI Cruisesa te pojašnjavaju kako trenutačno ovise o informacijama zrakoplovnih kompanija kako bi se razjasnilo hoće li i kada biti mogući povratni letovi.
FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
Ključne riječi
Iran napad na Iran kruzer Abu Dhabi

