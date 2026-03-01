Iran na prekretnici: Hoće li prevladati snažna struktura vlasti ili narod?

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu jasno su dali do znanja da nakon likvidacije ajatolaha Alija Khameneija vide priliku za rušenje iranskog režima. Trump je Khameneija opisao kao "jednog od najzlokobnijih ljudi u povijesti" i istaknuo da je ovo "najveća prilika" za Irance da preuzmu vlast nad svojom zemljom i okončaju režim koji traje desetljećima. Naglasio je da vojna operacija može trajati "neprekidno, koliko je potrebno" kako bi se postigli ciljevi SAD-a, uključujući destabilizaciju režima i jačanje pregovaračke moći američke administracije. Netanyahu je sličnom retorikom sugerirao da bi smrt vrhovnog vođe mogla oslabiti strukture moći u Iranu i otvoriti prostor za političke promjene. Obje strane javno povezuju atentat s potencijalnim padom režima, no stručnjaci upozoravaju da Iran ne može biti srušen jednostavno jer njegov institucionalni sustav osigurava kontinuitet vlasti i otpornost na šokove.

Strateški udarac



Iako Khameneijeva smrt predstavlja strateški udarac, Iran nije definiran isključivo kroz osobu vrhovnog vođe. Islamska Republika funkcionira kroz složen sustav vlasti koji kombinira religijski autoritet, političku strukturu i kontrolu nad sigurnosnim aparatima. Vrhovni vođa jest najviši autoritet, ali njegova moć nad državom nadopunjena je nizom institucija – od Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i Revolucionarne garde, preko ministarstava i sudova, do mreže lojalnih političkih operativaca koji povezuju vjerski establišment i državne funkcije. Takva struktura omogućuje državi da ostane funkcionalna u kriznim situacijama jer moć nije koncentrirana u jednoj osobi. Iranski sustav vladanja dizajniran je da bude otporan na šokove. Osim vrhovnog vođe, ključne odluke provode kolektivne institucije, dok vojne i sigurnosne strukture preuzimaju kontrolu u kriznim trenucima kako bi očuvale stabilnost. Princip Velayat-e Faqih, "skrbništvo islamskog pravnika", omogućuje vrhovnom vođi da postavlja smjernice, dok svakodnevno upravljanje državom i kriznim situacijama preuzimaju strukturirane mreže lojalnih političara i vojnih zapovjednika.

U slučaju atentata, visoki dužnosnici poput Alija Larijanija mogu preuzeti koordinaciju nad sigurnosnim aparatom i državnim institucijama, sprečavajući kaos i unutarnju destabilizaciju. Američko-izraelski pritisak dodatno naglašava geopolitičku napetost, ali mora se čitati kroz prizmu institucionalne otpornosti Irana, koji kombinira religijsku legitimaciju, vojnu moć i kontrolu nad institucijama. Likvidacija Khameneija predstavlja trenutačni test sposobnosti sustava da očuva kontinuitet vlasti, ali neće automatski značiti kraj Islamske Republike. Režim je osmišljen da preživi gubitak vrhovnog vođe i nastavi funkcionirati kroz političke, vojne i vjerske strukture, što pokazuje da snažni geopolitički pritisci ne dovode nužno do kolapsa države. Iranska politička i vojna struktura pažljivo je osmišljena kako bi izdržala velike šokove poput atentata. Režim se oslanja na snažne ustavne i sigurnosne mehanizme koji jamče prijenos vlasti i vođenje državnih poslova bez vrhovnog vođe. Ciljanje vrhovnog vodstva ne mora nužno dovesti do brzog kolapsa ili pada režima kojem se nadaju Washington i Tel Aviv.

Revolucionarna garda



Umjesto toga, moglo bi potaknuti institucije, posebno Revolucionarnu gardu, da zbiju redove i usvoje decentralizirane obrambene strategije kako bi očuvale kontinuitet vlasti. Khameneijeva smrt otvara prostor za borbe za vlast među različitim frakcijama u Iranu. Reformističke političke snage, ali i radikalnija krila unutar režima, posebno Iranska revolucionarna garda, mogli bi nastojati učvrstiti kontrolu nad ključnim državnim institucijama, što bi potencijalno moglo pretvoriti Iran u još militariziranju državu s manje tradicionalnog vjerskog legitimiteta. Akutno stanje narodne podjele, s kombinacijom straha od rata i uzbuđenja zbog odlaska vođe, otežava nasljedniku nametanje legitimnosti, povećavajući rizik građanskog rata ili raširenih nemira. Trump se suočava s pritiskom birača na brze rezultate i strahom od dugotrajnog rata iscrpljivanja, što može potaknuti administraciju na političke kompromise kako bi se spriječila potpuna eskalacija.

U ovom trenutku Trump nema alternativu koja bi mogla preuzeti kontrolu nad situacijom. Ako Revolucionarna garda održi koheziju i odabere tvrdog nasljednika, Iran bi mogao ući u razdoblje vojne izolacije i sukoba. Ako lojalnost unutar institucija oslabi, zemlja se suočava s rizikom fragmentacije i oružanog sukoba između centara moći. Iran nakon napada neće nalikovati onome prije atentata; probijena je barijera odvraćanja i zemlja je ušla u tunel političke i sigurnosne neizvjesnosti, dok globalna zajednica prati borbu za identitet i opstanak. Scenariji institucionalne otpornosti i egzistencijalne krize presijecaju se u jednoj točki: Iran se nikada neće vratiti na stanje prije atentata. Ako institucije, posebno Revolucionarna garda, uspiju upravljati tranzicijom i ponovno uspostaviti kontrolu, zemlja bi mogla nastaviti militarizaciju i izolaciju. Proturječnost unutar strukture moći i raspad lojalnosti mogli bi pretvoriti Iran u bojno polje za legitimitet, identitet i opstanak, s posljedicama na energetsku sigurnost i stabilnost regije. U konačnici, smrt Khameneija testira otpornost iranskog sustava, ali sustav je dovoljno snažan da apsorbira gubitak vrhovnog vođe i nastavi funkcionirati kroz svoje političke, vojne i vjerske mreže, dok geopolitički pritisci ne dovode nužno do kolapsa Islamske Republike.