Mara Tomašević: 'Govorio mi je da nije ništa strašno što ponekad dobijem šamarčinu'

Nakon što je požeškom županu Alojzu Tomaševiću potvrđena presuda za obiteljsko nasilje, o povijesti zlostavljanja progovorila je Mara Tomašević.

– Više sam preplakala nego što sam bila sretna. Jer uvijek bi napravio neki eksces. Nešto mu ne bi bilo po volji i onda bi bila pljuska, poniženje, prigovor, svađa – prisjetila se ona za Provjereno.

– Znaš kakav sam ja kad popijem. Ja sam bećar... ja tebi ne želim tebi zlo, a to što ponekad dobiješ neku šamarčinu, pa šta je to! To nije strašno, to je normalno – na ovaj se način opravdavao njezin suprug, priča Mara.

Trpjela je to sve do 2016. godine, a onda ga je prijavila. Sudski postupak trajao je četiri godine. U borbi za pravdom i zaštitom pisala je mnogima, obratila se HDZ-u, čak i samom premijeru. No, strahovala je hoće li uspjeti.

– On je meni rekao, u početku, da je HDZ mašinerija koja gazi sve pred sobom tko im stane na put. U jednom sam trenutku mislila da nema ništa od toga i da neću ništa postići – rekla je.

Cijelo se vrijeme nosila s vlastitim strahovima, ali i osudom dijela javnosti, a u jednom je trenutku čak povukla prijavu.

– S muževe strane su sestre, i još neka rodbina malo dalja, rekli zašto sam to napravila, da sam mu uništila karijeru, da šta ja hoću, da sam mogla živjeti kao kraljica – ispričala je.

Objava pravomoćne presude vratila joj je, kaže, sve one tamne misli. Županu Tomaševiću, čovjeku s kojim je Mara provela 35 godina u braku i dobila troje djece, dosuđeno je deset mjeseci uvjetne kazne zatvora.

– Dosta sam uzrujana od svega što se dogodilo otkad sam doznala za presudu. Drago mi je da je ustanovljena istina, ali predugo je to trajalo, predugo i mislim da nije objektivno – rekla je.