'Manipuliraju! Kako nitko nije poginuo ako su bombardirali skladište kemijskim oružjem?'

Nakon što su Amerikanci sa svojim saveznicima izvršili napade na Siriju svjetska javnost pita se jesu li oni opravdani, je li riječ o odmazdi nakon što su vladine snage upotrijebile kemijsko oružje nad civilima ili je riječ o novom političkom igrokazu. O tome je u emisiji Večernji TV-a govorio naš novinar, Hassan Haidar Diab, jedini novinar iz Hrvatske koji je prošle godine razgovarao u Siriji s predsjednikom Basharom al-Assadom

– Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je kako posjeduju dokaze da su se vladine snage koristile kemijskim oružjem te dodao kako ne može otkriti te dokaze jer je riječ o tajni. No postavlja se pitanje kako je moguće da su ti dokazi tajni kad je, hipotetski gledano, moglo doći do svjetskog rata. I odakle su došli ti dokazi te kako su došli do njih kad su istražitelji tek danas ušli u Dumu – kazao je Haidar Diab te dodao:

– Pokušavaju opravdati ono što su učinili jer ovim napadima kršili su međunarodno pravo. To je dokaz da je nastavljena politika zapadnih sila iz vremena kad su rušili režim Saddama Husseina 2003. godine pa nastavili u Libiji 2011., a sad su to pokušali primijeniti i na Siriju. Zato su britanski i francuski parlament tražili očitovanje premijerke Therese May i Macrona o tome zašto su izvršeni napadi.

[video: 24685 / ]

Haidar Diab također tvrdi kako je ruski predsjednik Vladimir Putin pokazao da je on jedini koji se može suprotstaviti SAD-u.

– Jasno je kazao kako će Rusija uzvratiti ako njezine snage budu ugrožene. Geopolitički gledano Rusi su danas pobjednici. Smatram da zapadne snage u mnogome manipuliraju. Riječ je o kozmetičkim napadima. Ni jedna osoba nije poginula u njima, napali su institut koji su Izraelci napali već mnogo puta, a najveći dokaz o manipuliranju je informacija da su bombardirali skladište kemijskog oružja. Kako to da onda nitko nije stradao u toj regiji u kojoj živi mnogo stanovnika? – naglasio je naš novinar.

A mogu li ovi sukobi poprimiti svjetske razmjere, koja je uloga Saudijske Arabije i može li se sirijska kriza okončati političkim razgovorima – pogledajte u emisiji...