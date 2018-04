Rusija šalje pojačanja u Siriju: Na brodovima voze tenkove i vojnu opremu

Nedugo nakon što je koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama izvršila napad na Siriju, na Bosporu su snimljena dva ruska vojna broda koja prevoze pojačanja za njihove snage u Siriji.

Turčin Yörük Işık objavio je na svojem Twitteru fotografije na kojima se mogu vidjeti brodovi puni vojnih vozila i opreme. Işık je napisao kako su brodovi na ruti za sirijski grad Tartus.

Na brodovima se nalaze tenkovi BRT-80, kamioni Ramaz, radar Pelena 1, amfibije i druga vojna oprema.

Nizhniy Novgorod based Arzamas Machinery Plant manufactured BTR80 is equipped with Pelena 6B jammer designed against radio controlled IEDs. 8x8 wheel amphibious armoured personnel carrier was carried above the deck of Russian Navy’s Black Sea Fleet’s LST Orsk en route to #Tartus pic.twitter.com/KBupul4e0C