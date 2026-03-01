Haidar Diab: 'Iranci nisu upotrijebili sve oružje i ne znamo što će se dogoditi'

Bliski istok ušao je u drugi dan dramatične sigurnosne krize. Iranskih državni mediji izvijestili su o smrti vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameneija. Iranska Revolucionarna garda je obećala da će osvetiti smrt vrhovnog vođe, američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da ne uzvraća te zaprijetio da će upotrijebiti 'silu kakvu Iran nikada prije nije vidio' ako Iran napadne SAD ili Izrael. Eskalaciju na Bliskom istoku u studiju Večernjeg lista komentirali su naši dugogodišnji vanjskopolitički komentatori Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab. Emisiju je vodila urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija.

Hassan Haidar Diab kazao je da je Iran doživio težak udarac.

"Bilo je čudno zašto je napad krenuo po danu, inače se događa u noći. Tada su locirani, bili su na jednom od najvažnijih sastanaka. Tu se vidi koliko je iranski sustav ranjiv, imaju krtice. Što će se dogoditi, imamo danas novi Iran. Mislim da će Revolucionarna garda uzvratiti. Trump se treba malo uozbiljiti, ima kafanski dijalog, ja bih to tako rekao. Pad ajatolaha ne znači pad režima. To je težak udarac. Ali ako su igrali na tu kartu, dogodilo se suprotno. Ljudi daju potporu ovom režimu i traže osvetu", kazao je Haidar Diab.

Likvidaciju bih opisao kao veliku pobjedu Amerike, kazao je Krasnec. "Ta vrsta iznenađenja je fascinantna. Trump je rekao znamo mi gdje je ajatolah. To je bilo ljetos. Možda su njihovi obavještajni izvori naučili kako se njihov obavještajni sustav ponaša. Tu je u toj magli rata bilo puno priprema. To je taktička, ali strateška pobjeda", kazao je.

"U ovom trenutku to je uspjeh, znači li to pad režima, to je krucijalno pitanje. Režim će pasti ili će kasnije pasti, ali to mogu samo Iranci. Ne mogu ni Izraelci, ni Amerikanci. To su ozbiljni ljudi koji 47 godina rade na tome. Imamo danas prosvjede. Ajatolah je bio jaka ličnost, ti nisi mogao tamo ući, nema mobitela..., i meni je nevjerojatno da su ga tako likvidirali. Bio je elokventan. On je bio zaista vođa i imao jaki autoritet. Mi imamo novi Iran, hoće li ona osoba koja će doći biti isti autoritet? Je li Iran spreman u ovom trenutku? Sve su opcije otvorene. Dva, tri dana vjerujem da će biti pakleni. Vidjet ćemo kako će biti u Iraku, Pakistan je tu. Tko plaća cijenu, obični ljudi. Mislim da sada zemlje Zaljeva trpe štetu, kažu da neće dozvoliti prolaz kroz tjesnac. Situacija nije jednostavna i vidjet ćemo u kojem smjeru će ići", kazao je Haidar Diab.

"I s jedne i s druge strane imamo busanje u prsa, nekad je to način odvraćanja ili zastrašivanja, ali ulozi su podignuti i za Iran nakon likvidacije ajatolaha. Iako oni imaju kako vidimo prema izvještajima precizan plan. Pobjeda za iranski režim će izgledati kao da nisu izgubili. Imaju snažan nagon za očuvanje Islamske Republike. Ulozi su i za Trumpa visoki. Razlika je od Iraka i Afganistana, što ovdje ne vidimo, zamisao Amerikanaca da uđu s kopnenim snagama", rekao je Krasnec.

"Iranci ne mogu to progutati. Ono jučer je bilo morbidno. Netanyahu je pozvao Irance da izađu na ulice. Zamislite da Vučić pozove Hrvate da izađu na ulice i rušimo Milanovića ili Plenkovića", kazao je Haidar Diab. "Iranci nisu upotrijebili sve oružje. Mi ne znamo što će se dogoditi. Vidjet ćemo štetu, i ono što je važno zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Mislim da će biti pritisak na Trumpa da stane", kazao je Haidar Diab.

"Ne vidim da je Iran na pragu nuklearne bombe, mislim da je to na krhkim nogama. Amerikanci žele spriječiti da Iran ne postane nuklearna sila. Nikad s ovim režimom neće odustati od tih ambicija. Politika je uvijek bila iz vrha da se ide u tom smjeru. Iran se pokušava riješiti radikalnim rezom", kazao je Krasnec. Iranski narod i režim nije mek orah", dodo je.

"Iranci neće odustati od nuklearnog programa", dodao je Haidar Diab. Pet godina Ukrajinci krvare, Putin je učinio najveći pokolj, i dolazi Trump bez pardona i govori Zelenskom da mora dati ustupke ili mu neće dati oružje. Trump hoće Grenland, i stalno spominje mi smo najveća sila, pa ne otimaš, ne kršiš međunarodno pravo. To nije politika", kazao je Haidar Diab.

"Europske zemlje su osudile Iran, i Ukrajina je osudila. G7 će pozvati Iran na zaustavljanje nuklearnog programa, ali Amerikanci će slati poruku o promjenu režim. Meni je teško procijeniti kako će Iranci djelovati. Moguće je i da će opet izaći na ulice, teško je procijeniti", kazao je Krasnec. Dodao je da ćemo vidjeti kako će reagirati tržište resursa i energenata.

"Iranci su ti koji odlučuju o svom režimu, ne Amerikanci. Iranska nacija je čudna nacija. Specifični su. Gledajte njihovu povijest, medicina. Netanyahu, Trump.. ne može srušiti režim. Nema ajatolaha sada", kazao je Haidar Diab.

Iran zaprijetio najžešćim udarom do sad, Trump: 'Bolje vam je da to ne radite, uzvratit ćemo neviđenom silom'

Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.