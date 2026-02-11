VIDEO 'Gdje su te ustaše po ulicama, gdje je to nasilje. Pa Srbi rade na Jadranu'

Materijale koji bi mogli kompromitirati kandidatkinju predsjednika države za predsjendicu Vrhovnog suda Mirtu Matić vidjelo je svega desetak saborskih zastupnika. Otkrio je to šef saborskog Odbora za pravosuđe i predsjednik Mosta Nikola Grmoja koji je iste te materijale i nabavio i dao ih zastupnicima na uvid kako bi se mogli postaviti prije glasanja o predsjednikovoj kandidatkinji za šeficu Vrhovnog suda.

Za Grmoju to je dokaz da zastupnici donose stavove ovisno o tome što im kaže "tata s Pantovčaka ili iz Banskih dvora". - Ako je Zoran Milanović rekao da kandidatkinja Mirta Matić treba proći podržat će je SDP. Možemo, Dalija Orešković i svi koji pretendiraju uvaliti se na zajedničku listu SDP-a i Možemo, a koju će moguće predvoditi Zoran Milanović. Uopće nije bitno ispunjava li netko kriterije ili ne i to govori puno o današnjoj Hrvatskoj. Isto tako ni HDZ-ovcima nije bitno je li Milanovićeva kandidatkinja kompromitirana. Oni će za nju glasati ako dobiju dovoljno u raspodjeli plijena vezano uz Ustavni sud- kazao je Grmoja.

Za novu ideju ljevice da se ustavni suci izaberu na način da svi zastupnici glasaju tajnim glasanjem o svih četrnaest kandidata koji žele biti suci Ustavnog suda i da oni koji dobiju dvotrećinsku većinu uđu u Ustavni su kaže da je to prijedlog koji je ljevica predložila samo kako bi pokazala da nisu oni ti koji stopiraju izbor. Jer da je bez dogovora nerealno očekivati da se suci izaberu. - Da bi neki kandidat bio izabran za njega trebaju glasati SDP, Možemo i HDZ. Ako se nisu dogovorili, HDZ će glasati za svoje kandidate, ljevica za svoje i neće proći niti jedan kandidat. Taj prijedlog neće riješiti pitanje izbora ustavnih sudaca-kazao je.

Poruka da se može i bez šefa Vrhovnog suda, ali i s krnjim Ustavnim sudom, dodao je, nije dobra, ali je potpuno razotkrivajuća. Ustavni sud je, kazao je, političko tijelo u kojem dvije stranke, a sada i treća, koja je dio tog kompleta, ovisno o tome tko ima prevlast, donosi političke odluke.

Govorio je i o dočeku rukometaša. Na pitanje je li Vlada prekršila dva zakona kada je preuzela na sebe organizaciju dočeka jer nije imala niti dozvolu za postavljanje bine niti je imala dozvolu od policije za okupljanje Grmoja je kazao kako postoje događanja zbog kojih se ne mogu ispuniti rokovi od 48 sati. Na pitanje znači li to da je manja šteta od kršenja zakona od toga da se ne organizira doček točno onako kako žele rukometaši kazao je kako je Vlada mogla napraviti doček i bez bine i razglasa i da je samo iskoristila volej koji joj je nabacio Tomašević.

Organizaciju dočeka usporedio je s organizacijom nečijeg rođendana. - To vam je kao da vam netko kaže da će vam organizirati rođendan, ali i birati playlistu, rođendansku tortu, možda i tko smije doći na rođendan. To je nečuveno -kazao je. Na ponovljeno pitanje smije li Vlada prekršiti zakon kazao je da nije dozvoljeno kršenje zakona, ali i da je doček rukometaša bio organiziran i prijavljen, samo da se grad povukao iz dočeka.

Upitao se i gdje su bili dežurni moralizatori, ustavni stručnjaci, kad je Miro Bulj zabranio izložbu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća u Sinju koja se mimo znanja gradonačelnika trebala održati. Na pitanje smije li Vlada, ako Bulj ponovi nešto slično, uskočiti sa vlastitom organizacijom i u Sinju kazao je kako bi volio da to Plenković naprav, ali da se to neće dogoditi jer mu to ne bi donijelo glasove.

Kritizirao je Hrvatski rukometni savez jer nije dogovorio da se na Europskom rukometnom prvenstvu rukometaše bodri s pjesmom Ako ne znaš što je bilo. Nazvao je to propustom HDZ-ovih struktura. Kazao je da je Tomašević u pravu kada kaže da je sve oko dočeka bilo već dogovoreno s HRS-om pa tako i doček bez Thompsona. Na pitanje jesu li se igrači dali uvući u političku igru kazao je da njih taj dio ne zanima, da oni treniraju i ne zamaraju se politikom i tko će od toga profitirati.

Na pitanje je li Thompson, kako kaže ljevica, postao režimski pjevač podsjetio je da su Plenković i Kolinda Grabar Kitarović bili ti koji su 2018. godine, nakon srebra nogometaša, tražili od Bandića da ugasi razglas Thompsonu. Sada se, nastavio je, dogodio plebiscit naroda na Hipodromu i HDZ je vidio, kazao je, kako narod diše. - Narod ne želi ni ovu ljevicu koja bi zabranjivala hrvatske pjesme iz Domovinskog rata, ali isto tako narod ne želi ove koji se prodaju kao domoljubi, a zapravo s tim nemaju nikakve veze-kazao je Grmoja.

Za silazni trend Mosta prema istoj anketi u kojoj HDZ raste, a desnica pada, kazao je kako nema Most nikakav silazni trend i da ne vjeruje previše anketama, pogotovo onima koje se objavljuju daleko od izbora kada se rezultati ne mogu niti provjeriti. Ipak, po reakcijama ljudi, priznaje da je Plenković dobio određene političke bodove, a na pitanje je li postao i može li premijer postati miljenik desnice kazao je da smo u većem problemu ako hrvatski narod u Plenkoviću vidi miljenika desnice "nakon što je Plenković donio Istanbulsku konvenciju, nakon što je ukinuo kvote za uvoz strane radne snage, nakon što nam svakog tjedna letovima vraćaju ilegalne imigrante koje smo ovdje prihvatili pa su otišli u zapadne zemlje i nakon činjenice da je 2018. branio Thompsona"

Uvjeren je da će rast HDZ-a biti kratkog daha i da će se narod sve više okretati suverenističkim opcijama i tu vidi najveću priliku za svoj Most.

Govoreći o pozivu Vukovarske koalicije da im se priključi i Most rekao je da ne žele biti dio "prljavštine" i optužbi koje se događaju između aktera spomenute koalicije. Otvorenu ruku pruža pak Mariji Selak Raspudić s kojom, kazao je, cijelo vrijeme imaju dobru suradnju. S Ivom Rinčić, gradonačelnicom Rijeke Most surađuje na lokalnoj razini, ali ona je, kazao je, lijevi centar i nacionalno ne misli da su kompatibilni.

Govorio je i o opciji da treći put Most dovede HDZ na vlast. Kazao je da on neće nikoga dovesti na vlast niti da je Most ikada ikoga doveo na vlast. Jer da jesu onda HDZ, zaključio je, ne bi ni rušio Vladu i išao na prijevremene izbore. - Most će izaći na izbore. Pokušat ćemo okupiti one koji su čisti. Predstavit ćemo svoj program, vrlo vjerojatno svog kandidata za premijera i tražiti potporu hrvatskih birača. Imat ćemo konkretne uvjete i tko ih je spreman podržati, može nas podržati. Naš cilj je stvoriti političku snagu koja se neće moći mimoići i koja će onda progurati ove vrijednosti i politike o kojima govorimo, a u perspektivi postati prva politička snaga u Hrvatskoj. Mene ne zanima biti prirepak niti HDZ a, posebno me ne zanima biti prirepak ljevice-poručio je Grmoja.

Komentirao je i medijske navode da Zoran Milanović planira izaći na parlamentarne izbore sa svojom listom. Na pitanje je li to spin ili vidi u tome logike kazao je kako je definitivno spin jer je priča politički glupa. - Većinu glasova Milanović bi uzeo sa listom SDP-u. Tako da ta priča ne igra. Ali priča da Milanović ponovno predvodi lijevu koaliciju po meni nije isključena-kazao je.

Ne zna kako to ovog puta planira, ali do njega, kazao je, dolaze informacije da se o tome ozbiljno razmišlja što, nastavio je Grmoja, pokazuje da SDP ne postoji kao politička stranka. Hajdaš Dončića nazvao je malim od kužine Zorana Milanovića.

- Kao što je Peđu Grbina gurnuo u grmlje tako će i njega-kazao je i dodao kako to pokazuje koliko su SDP, ali i Možemo ispražnjeni od konkretnog sadržaja zbog čega se bave isključivo ideologijom i pričaju o fašizaciju društva. On ne zna, nastavio je, gdje su te ustaše po ulicama, gdje je to nasilje te kao argument naveo podatak da Srbi rade na Jadranu.

Saborske zastupnike koji prijavljuju prijetnje smrću nazvao je kmečavcima. - Baviš se javnim poslom, želio bi ljudima soliti pamet i još bi im nešto zabranjivao i kukao kako ti je netko nešto poslao-kazao je. Na pitanje znači li to da su mu prijetnje u redu kazao je da mu to nije u redu, ali da takve prijetnje ne drži nečim ozbiljnim.

Problem radikalizacije ne vidi, ali vidi histeriju s ljevice. - Pazite, oni bi nakon trideset godina branili bojnu Čavoglave koja se puštala i na dočeku generala na Trgu u vrijeme Vlade Zorana Milanovića-kazao je. Na pitanje zašto Thompson ne može pjevati nigdje u EU osim u Hrvatskoj rekao je da su krivci ljudi s političke scene koji Marka Perkovića. Thompsona predstavljaju kao nacista, a krivca vidi i u pritiscima iz Srbije. Sve zemlje koje su zabranile Thompsona imaju, kazao je, jaku srpsku dijasporu koja u tim državama diže glas i kojima u prilog ide i sve što govore hrvatski političari protiv Thompsona.