Vojni analitičar Robert Barić: Ukrajinci se neće slomiti, a predaja teritorija je Pandorina kutija zbog koje bi u opasnosti mogla biti i Hrvatska!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Robert Barić komentirajući četvrtu obljetnicu ruske agresije na Ukrajinu kaže da rat neće završiti u 2026. te da ćemo za godinu razgovarati o istom.

Iako su obje strane, i ruska i ruska i ukrajinska sve više iscrpljene, neće popustiti. Niti jedna ne može odnijeti pobjedu, ali ne može biti ni poražena i rat će se nastaviti.

Profesor Barić kaže da se ukrajinska vojska bolje držala lani nego 2024. godine i da je linija fronta zapravo zamrznuta. Rusija je, dodaje, od siječnja 2024. osvojila još samo 1,7% ukrajinskog teritorija i to platila ogromnim gubicima, ali u međuvremenu uz pomoć propagandnog djelovanja i hibridnog rata pokušava zamaskirati stvari.

To je koncept refleksivnog ratovanja. Cilj je da promijenite percepciju druge strane, kako ona doživljava stvarnost i da onda donese krive odluke koje će štetiti. A u Rusiji to je dovedeno do razine, ne za NATO, nego umjetnosti. Maskirovka, dakle zavjera, obmana, propaganda je bila dio djelovanja još od carske Rusije. A onda je u 60-im godinama sovjetski matematičar i psiholog Vladimir Lefebvre razvio teoriju i praksu kognitivnog manipuliranja. Odmah je primijenjena u vojsci i obavještajnoj zajednici i to se pokazalo najbolje ovo s Trumpom kako ga doslovno vozaju.

Spominjući američkog predsjednika, Barić kaže da Donald Trump neće postići ništa pregovorima, da je on vidno fasciniran autokratima poput Putina, ali da u SAD-u ipak funkcionira sustav kočnica i ravnoteža što se vidi po odlukama konzervativnog Vrhovnog suda o globalnim carinama. Na pitanje je li dio ruske propagande i to što neki političari i analitičari tvrde da je brutalna realnost da Rusija pobjeđuje, prof. Barić odgovara potvrdno i kaže da bi prejednostavno bio misliti da bi se ustupanje teritorija moglo podvesti pod uspostavljanje novog međunarodnog poretka u kojem se crtaju nove karte kao iza drugih ratova u prošlosti.

Vi otvarate Pandorinu kutiju u Europi ako se dopusti da se mijenja europska sigurnosna arhitektura zasnovano na helsinškom završnom dokumentu iz 1975. godine koji jasno govori o nepromjenjivosti granica, osim u slučaju dvije Njemačke, a to je zbog ujedinjenja bilo stavljeno. Vi otvarate Pandorinu kutiju ne samo ovdje na jugoistoku Europe, nego i u cijeloj Europi.

Prof. Barić kaže da u tom smislu Hrvatska nije u opasnosti sve dok su NATO i EU funkcionalni te da je za nas važno da obje organizacije prežive,a li ako pukne sve karte će biti pomiješane. Upozorava na Srbiju koja radi vojnu modernizaciju, ali Mađarsku i Italiju koje također imaju pretenzije prema hrvatskom teritoriju. Što se hrvatske obrambene politike tiče, prof. Barić kaže da prije kupovine oružja treba imati planove i vojnu doktrinu koju Hrvatske nema,a ne pomaže ni sukob na liniji predsjednik Republike i Vlada.

Ako želite imati transparentnost morate imati javnu raspravu, a kod nas je to, nažalost, zamrlo potpuno osim ovih propagandnih stantova pozicije i opozicije. Kad sam gledao prije par mjeseci Otvoreno o vojnom roku, kad su došli predstavnici jedne i druge strane i raspravljali, onda sam prekinuo, nisam to više mogao gledati. To nije bila rasprava, nego političko nabacivanje. To je naše prokletstvo, jer pitanje nacionalne sigurnosti i obrane je malo preozbiljno u cijelom nizu zemalja. Vi imate konsenzus političkih stranaka, a onda kad imate ovakvu situaciju kod nas, nije ni čudo da, iako bi trebali surađivati, predsjednik i premijer su na ratnoj nozi. I to ne samo u obrani, nego u cijelom nizu drugih područja.

