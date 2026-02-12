Šef Hrvatskih suverenista Pavliček o mogućem bankrotu grada Vukovara i Plenkovićevom šah-matu s Thompsonom

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček s kojim je urednik Igor Bobić razgovarao o financijskom stanju u gradu Vukovaru u kojem je zbog prijetnje bankrota uvedena štednja, ostavštini bivše vlasti predvođene Ivanom Penavom te planovima vukovarske koalicije u kojoj su uz njegovu stranku DOMINO, HSP i Hrvatski blok.

Koliko je grad Vukovar dalje od bankrota od kada su uvedene mjere štednje? Hoće li prijaviti bivšeg gradonačelnika Penavu zbog dugova koje mora vraćati? Koji je status kaznenih prijava protiv DP-a za kupovinu glasova na prošlim loklanim izborima? Je li ga na vlast doveo SDSS i vraća li sada dugove zapošljavanjem članova te stranke kao što tvrdi DP?

Je li koalcijom s HDZ-om u Vukovaru izdao birače? Je li jedno što Marijan Pavliček govori u Vukovaru, a drugo dok je bio u Saboru prije stavljanja mandata u mirovanje, odnosno na nacionalnoj razini? Hoće li se vukovarskoj kolaciji pridružiti i Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića i MOST? Mogu li poslije izbora surađivati s HDZ-om i Andrejem Plenkovićem? Je li premijer organizacijom dočeka rukometaša s Thompsonom "pojeo" desnicu za doručak? Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 13. veljače , u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.