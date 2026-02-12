Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U PETAK U 20 SATI

Šef Hrvatskih suverenista Pavliček o mogućem bankrotu grada Vukovara i Plenkovićevom šah-matu s Thompsonom

Zagreb: Igor Bobić, voditelj podcasta Bobu Bob
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Bobić
12.02.2026.
u 16:13

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček s kojim je urednik Igor Bobić  razgovarao o financijskom stanju u gradu Vukovaru u kojem je zbog prijetnje bankrota uvedena štednja, ostavštini bivše vlasti predvođene Ivanom Penavom te planovima vukovarske koalicije u kojoj su uz njegovu stranku DOMINO, HSP   i Hrvatski blok. 

Koliko je grad Vukovar dalje od bankrota od kada su uvedene mjere štednje? Hoće li prijaviti bivšeg gradonačelnika Penavu  zbog dugova koje mora vraćati? Koji je status  kaznenih prijava  protiv DP-a za kupovinu glasova na prošlim loklanim izborima?  Je li ga na vlast doveo SDSS i vraća li sada dugove zapošljavanjem članova te stranke kao što tvrdi DP? 

Je li koalcijom s HDZ-om u Vukovaru izdao birače? Je li jedno što  Marijan Pavliček  govori u Vukovaru, a drugo dok je bio u Saboru prije stavljanja mandata u mirovanje, odnosno na nacionalnoj razini?  Hoće li se vukovarskoj kolaciji pridružiti i Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića i MOST? Mogu li poslije izbora surađivati s HDZ-om i Andrejem  Plenkovićem? Je li premijer organizacijom dočeka rukometaša s Thompsonom "pojeo" desnicu za doručak? Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 13. veljače ,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.  

Ključne riječi
Bobu bob! By Igor Bobić

Komentara 1

Pogledaj Sve
AM
amzhox
16:51 12.02.2026.

Želite li doživjeti potpuno nove senzacije u krevetu ?! Onda ovo definitivno morate isprobati!-=---> bitly.cx/testoyu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!