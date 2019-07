Mamić likuje: Za razliku od Hrvatske, BiH je pravna država

Hoće li Zdravko Mamić, bivši čelni čovjek Dinama te donedavno alfa i omega hrvatskog nogometa, biti izručen Hrvatskoj, znat će se za desetak dana. U međuvremenu, njegova obrana i Tužiteljstvo BiH zauzeli su isti stav – njegovo izručenje Hrvatskoj bilo bi protuzakonito. Zaključak je to koji se izvlači iz svega onoga što je rečeno nakon što je jučer na Sudu BiH održano ročište na kojemu se odlučivalo o hrvatskom zahtjevu za Mamićevo izručenje. Bilo je predviđeno da ročište traje tri sata, no potrajalo je svega sat vremena. Mamić je na sud došao vrlo dobro raspoložen, a njegov optimizam pokazao se opravdanim jer je tužiteljica Gordana Bosiljčić na ročištu kazala da nisu ispunjeni uvjeti za izručenje Hrvatskoj.

Moram čuvati artiljeriju

– Od 32 djela za koja se tereti Zdravka Mamića, sedam je počinjeno nakon potpisanog ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske. Nije ispunjen ni uvjet obostrane kažnjivosti po optužnici koja ga tereti za izvlačenje novca iz Dinama – kazala je tužiteljica nakon ročišta.

Problematizirala je i samu optužnicu podignutu protiv Mamića, napominjući da se sav sadržaj odnosi na eventualne buduće transfere. Mamić je, pak, imao potrebu ponovno istaknuti ono što stalno ponavlja, a to je da je za djela za koja ga se tereti Dinamu donio 500.000 eura.

A još prije ročišta brojnim je novinarima izjavio da ne vjeruje sudstvu Republike Hrvatske. Dodao je da ima dokaze o korumpiranosti šestorice hrvatskih sudaca, ali ovaj put nije htio govoriti o imenima.

– O imenima bih nekom drugom prilikom i uz druge uvjete, ne kanim si natovariti neke dodatne kaznene prijave, ali sigurno ću u jednom trenutku izvući najteže oružje – rekao je Mamić novinarima u Sarajevu.

No, nije izdržao da ne pošalje poruku predsjedniku Vrhovnog suda RH Đuri Sessi.

– Poručujem mu je da je nepošten, pokvaren, korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda. Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju – kazao je Mamić.

Potpuno suprotan stav iznio je o bosanskohercegovačkom pravosuđu. Smatra da Tužiteljstvo i Sud BiH nisu pod političkim utjecajem i da je BiH, za razliku od Hrvatske, pravna država.

Uskovitlao prašinu

– Ono što se za mene najznačajnije dogodilo jest da imam ovaj dokument u kojemu je Hrvatska zatražila i potkrijepila svoj zahtjev za izručenje, ali isto tako imam i mišljenje Tužiteljstva BiH. I koliko se ja razumijem u pravo, a mislim da se razumijem jako dobro, Tužiteljstvo je apsolutno konstatiralo da ne postoje razlozi za moje izručenje, tako da idem s optimizmom u sudski postupak pa što Bog da. Zahvaljujem Tužiteljstvu BiH jer su dali truda i uvidjeli nepravdu koja mi je nanesena u Hrvatskoj. Ne vidim da će Sud BiH dati bilo koju drugu odluku, nego odbacivanje moga izručenja – rekao je Mamić prije početka ročišta.

Nakon ročišta, pak, njegov odvjetnik Zdravko Rajić zatražio je da se ukinu mjere opreza, zabrana putovanja i javljanje policiji. Te su mu mjere određene nakon što je Sud BiH prije nekog vremena odbio hrvatski zahtjev da mu se odredi istražni zatvor za aferu Dinamo 2. Taj je zahtjev odbijen, no određene su mu mjere opreza pa mu je zabranjeno putovati izvan BiH, a ima obvezu javljanja u policijsku postaju u Čitluku.

Otkako je pobjegao u BiH, Mamić većinu vremena provodi u Hercegovini, točnije u Čitluku i Međugorju, gdje je čest gost na društvenim događajima, ali i privatnim zabavama.

Nakon odluke Suda BiH, u kojoj je odbijen zahtjev za izručenje Hrvatskoj, jedno je od pitanja koje bi se moglo postaviti i je li Mamićevo prozivanje nekih sudaca zbog korupcije bio potez kojem je svrha bacanje prašine u oči. Jer prašinu je u Hrvatskoj definitivno zakovitlao, a nakon izjava njegovih odvjetnika reagirala su Hrvatska udruga sudaca, Hrvatska odvjetnička komora, USKOK... Svi oni istaknuli su da je opasno u javnost izlaziti s neutemeljenim i uopćenim tvrdnjama te su poručili i Mamiću i odvjetniku Veljku Miljeviću da su po zakonu dužni prijaviti kazneno djelo ako za njega znaju. Mamić je svoje klevete jučer konkretizirao prozivanjem Đure Sesse, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

– Teško je racionalno odgovoriti na iracionalne istupe. Šokiran sam i, iskreno, nije mi jasno zašto Mamić to govori. Možda tako želi sebi olakšati pravnu poziciju. Osim toga, sada mi i ova priča o korumpiranim sucima izgleda kao neka vrsta pripreme za ovaj postupak pred pravosuđem Bosne i Hercegovine – kazao je Sessa.