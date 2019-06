Ćiro komentirao 'slučaj' Mamić: On je dobar čovjek i najgenijalniji trgovac na svijetu

Slučaj Zdravka Mamića i zahtjeva hrvatskog pravosuđa za njegovim izručenjem iz BiH komentirao je i 'trener svih trenera' Miroslav Ćiro Blažević.

"Ja sam sentimentalno vezan za Zdravka Mamića i nadam se da ga neće izručiti da će se završiti drugačije od onoga što mnogi pesimisti očekuju. To je nepravedno, ali ne bih htio biti nad popom pop. Činjenica je jedna - ja sam najbolje plasiran da znam kako je moj klub godinama bio u jednom siromaštvu, bijedi. Nije se imalo za plaće. Došao je onda taj Mamić i napravi Juventus. Dinamove prostorije i svlačionica, sve što je napravio miriši na veliki klub. Plaće igračima poistovjećuju Dinamo s europskim klubom. Nije to sve palo s neba. Nadam se da će u jednoj analizi sve doći na svoje", poručio je Ćiro Blažević za N1 u emisiji Pressing te se osvrnuo na njihov odnos.

"Ja sam odnos sveo na rečenicu: Kume, Zdravko, sine moj, tata Ćiro je tebi napravio mladost sretnu, a ti meni starost nesretnu. To ne smije biti razlog da ne kažem sve ovo. On je najgenijalniji trgovac na svijetu. Ono što bih ja prodao za 100 kuna, on bi za 100 miliona", pohvalio je Mamića Ćiro te komentirao Zdravkovu poruku da se neće živ pojaviti pred hrvatskim pravosuđem.

"Ne želim vjerovati u to. On je nekad u deprimirajućem stanju da on to vjeruje u trenutku. Ali neće on sebi nikada uzeti život. On nas malo plaši sve, sklon je tim akrobacijama. On je šarmantan čovjek i u konačnici, rekao bih dobar čovjek. Puno mojih igrača koji su mislili da im se to nikada neće dogoditi preživljavali su zahvaljujući Mamiću", kazao je.

