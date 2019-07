Mamića ipak neće izručiti Hrvatskoj! Tužiteljstvo BiH: Nisu ispunjeni uvjeti

Ročište pred Sudom Bosne i Hercegovine na kojemu će se razmatrati zahtjev hrvatskog ministarstva pravosuđa za izručenje bivšeg Dinamova čelnika Zdravka Mamića održalo se danas u 13 sati i odlučeno je da do izručenja neće doći. Ročište se održalo pred sucem Mirsadom Strikom.

Tužiteljica Gordana Bosiljčić kazala je da od 32 djela za koja se tereti Zdravka Mamića, sedam je počinjeno nakon potpisanog Ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske. Podsjećamo, potpisan je 2012., a stupio na snagu dvije godine kasnije. Tužiteljica je kazala kako nije ispunjen obostrane kažnjivosti po optužnici koja ga tereti za izvlačenje novca iz Dinama, prenosi Avaz.

Mamić je rekao da je za djela za koja se tereti Dinamu donio 500 tisuća eura. Njegov odvjetnik je zatražio ukidanje mjera zabrane, zabranu putovanja i javljanja policiji.

Zdravko Mamić je danas uoči ročista ponovio kako nema povjerenja u sudstvo Republike Hrvatske i predsjednika Vrhovnog suda te kako u BiH, za razliku od Hrvatske, vlada pravo.

- O imenima bih nekom drugom prilikom i uz druge uvjete, ne kanim si natovariti neke dodatne kaznene prijave, ali sigurno ću u jednom trenutku izvući najteže oružje- rekao je Mamić novinarima u Sarajevu.

No, o Đuru Sessi je ipak odlučio progovoriti.

- Ali jedan od tih šest sudaca je korumpirani predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, poručujem mu je da je nepošten, pokvaren korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda. Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju- kazao je Mamić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mamić očekuje da ga BiH neće izručiti Hrvatskoj, a optimizam temelji na stajalištu tamošnjih tužitelja.

- Ono što se za mene najznačajnije dogodilo, to je ovaj dokument kojega držim u ruci, u kojemu je Hrvatska zatražila i potkrijepila svoj zahtjev za izručenjem. Ali isto tako mišljenje je tužiteljstva BiH, koliko se razumijem u pravo, a mislim da se dobro razumijem, da ne postoji apsolutno razlozi za moje izručenje. Tako da idem s optimizmom u sudski postupak- rekao je Mamić.

Sessa je na Mamićeve optužbe komentirao kako je ostao šokiran.

-Apsurdno je komentirati izjave bjegunca. Osim što sam šokiran i nije mi jasno koji su motivi da je takvo što izjavio- kazao je Sessa Hini.

- Meni je žao što čovjek s kojim sam se sreo dva puta u prolazu može i ima dovoljno hrabrosti da tako nešto kaže. Na to ne mogu ništa odgovoriti nego - sretno mu bilo sa svim što radi. U svakom slučaju to je vrlo ružno i nije dostojno nikoga pa ni nekoga tko se nalazi u takvoj situaciji kao Zdravko Mamić- rekao je Sessa za N1.

Mamićev odvjetnik, Zdravko Rajić, komentirao je za medije kako će se usprotiviti izručenju te da se neće to tako brzo riješiti i odlučiti.

Podsjećamo, Hrvatska od Bosne i Hercegovine traži izručenje Mamića po drugoj optužnici koja je protiv njega podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku i potvrđena u svibjnu kada mu je zbog toga određena i mjera pritvora.

Mamića i još šest okrivljenika tužiteljstvo tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, oštetili Dinamo za oko 200 milijuna kuna. Optužnica se odosi na Mamićevog sina Maria, brata Zorana, bivšeg Dinamova direktora Damira Vrbanovića te na poduzetnicke Sandra Stipančića i Igoar Krotu te menadžera Nikkyja Artura Vuksana.

Optužnica Zdravka Mamića tereti da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinam i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača klub oštetili za više od 144 milijuna kuna. Uz navedeno, tvrdi se u optužnici, NK Dinamo je neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7.35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna.

Mamić je u lipnju prošle godine nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima, te danas živi u Međugorju.

Sud BiH je u lipnju razmatrao zahtjev da se Mamiću odredi pritvor u toj zemlji do konačne odluke o tome hoće li biti izručen Hrvatskoj no na kraju su mu samo nametnute mjere zabrane putovanja izvan zemlje uz obvezu javljanja policijskoj postaji u Čitluku.

