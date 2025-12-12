Ugodni trenuci u veselom društvu u vrijeme kada nitko ne želi biti sam

Grad Požega je i ove je godine organizirao tradicionalni predblagdanski susret "Nitko ne smije biti sam". Uz ručak, darove i prigodni glazbeni program, više od 300 Požežana provelo je ugodno poslijepodne, družeći se sa starim i novim prijateljima. Ove godine, za prigodni novčani dar prijavilo se 811 Požežanki i Požežana. Gradonačelnik dr. sc. Borislav Miličević i zamjenik županice Ivan Radošić družili su se i razgovarali sa sudionicima ovog jedinstvenog susreta, ljudima starije životne dobi koje su ostali bez svojih bračnih partnera. Cilj manifestacije je omogućiti im da barem na jedan dan zaborave da su sami i da provedu ugodne trenutke u veselom društvu u najradosnije doba godine. Toplu dobrodošlicu i sretan Božić okupljenima je u ime organizatora poželjela Maja Petrović. - Ovim susretom želimo vam poručiti da niste zaboravljeni, da pripadate zajednici koja vas poštuje te nastojimo da se upravo u ovim danima osjećate radosno, sigurno i prihvaćeno - rekla je ona.

Prigodnim riječima goste je pozdravio i gradonačelnik Miličević. - Hvala vam što ste nam poklonili svoje vrijeme. Hvala vam što u ovom suvremenom svijetu, svijetu digitalne stvarnosti i sve prisutnijeg otuđenja, svojim primjerom svjedočite prave vrijednosti – iskustvo, emociju, bliskost koje ste dijelili u zajednici dok ste doprinosili svojim radom, ali koje dijelite i danas - rekao je gradonačelnik. Na toplim riječima umirovljenici su im zahvalili srdačnim stiskom ruke i zagrljajem. Dobrog raspoloženja, veselja i plesa nije nedostajalo. Ovo blagdansko vrijeme, kad nam je najpotrebnije biti s bližnjima u obiteljskom okruženju, kako bismo što ljepše proslavili Božić i nadolazeću Novu godinu, ima posebno značenje upravo za ljude starije životne dobi.