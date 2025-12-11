Naši Portali
BREAKING
BUDITE OPREZNI

MUP upozorava na novi pokušaj prijevare: Ljudima se prijeti uhićenjem zbog seksualnih prijestupa

VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
11.12.2025.
u 13:48

Između ostalog, primateljima lažnih poruka prijeti se izdavanjem naloga za uhićenje zbog seksualnih prijestupa te slanjem osobnih podataka medijima

Ravnateljstvo policije upozorilo je da je na brojne adrese elektroničke pošte u Hrvatskoj stigla lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe, u cilju prevare, predstavljaju kao visoki policijski dužnosnici, a takve poruke je potrebno obrisati i na njih ne odgovarati. Kako je pojasnilo Ravnateljstvo policije, nepoznate osobe se u lažnoj poruci predstavljaju kao načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac i ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Dalibor Jurić te navode kako je primatelj poruke osumnjičen za više različitih kaznenih djela i traže od primatelja da odgovori na poruku.

Između ostalog, primateljima lažnih poruka prijeti se izdavanjem naloga za uhićenje zbog seksualnih prijestupa te slanjem osobnih podataka medijima. Ravnateljstvo policije ističe kako se radi o tzv. phishing kampanji odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati. U Ravnateljstvu policije podsjećaju građane kako više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara, kako se zaštititi te gdje mogu prijaviti kazneno djelo mogu pronaći na internetskim stranicama policije, kao i na YouTube kanalu MUP-a.
Ključne riječi
Dalibor Jurić lažna poruka policija hakeri

