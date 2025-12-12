Kupujmo domaće - u Zagrebu 3. manifestacija Adventski ceker

Kupnja domaćih proizvoda za blagdane kroz kratke lance opskrbe najveća podrška domaćoj poljoprivredi, tvrde iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba pa od 20. do 24. prosinca u prostorima trgovačkog centra Supernova u Buzinu organiziraju tradicionalnu 3. manifestaciju Adventski ceker. Na manifestaciji će sudjelovati dvadesetak poljoprivrednih proizvođača sa sjedištem u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, ekoloških proizvođača i proizvođača s oznakom Plavi ceker. – Ovom manifestacijom želimo pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima u plasmanu njihovih proizvoda u adventsko vrijeme, a potrošačima želimo prezentirati i učiniti dostupnima domaće poljoprivredne proizvode s dodanom kvalitetom kao što su džemovi, pekmezi, suhomesnati proizvodi, sirevi... – priopćeno je iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba.

Iz Grada pozivaju i ove godine hrvatske potrošače da u prosincu, mjesecu najveće potrošnje, obrate pozornost da kupuju domaće proizvode kroz kratke lance opskrbe. Na ovaj način šalje se jasna poruku kako je zaštita domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane jedino moguća uz veću svijest o potrošnji i kupnji domaće hrane. – Vjerujemo da je i ovo prilika kako bi se još jednom pokazalo da naši potrošači, pri odluci o kupnji vode više brigu da svoj novac usmjere na kupnju domaćih proizvoda. To je jedini način da sačuvamo proizvodnju i zaustavimo negativne trendove u gospodarstvu. Tijekom proteklih godina značajno je porasla nabava hrane putem dostave od domaćih OPG-ova, pokrenute su brojne tražilice hrane koje nude domaće proizvode, te brojne manifestacije koje promoviraju kratke lance opskrbe. Vjerujemo kako je od iznimne važnosti i da se sada pojača još više promocija domaće proizvodnje te da svi zajedno damo svoj doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva. Svaki uloženi euro u kupnju domaćih proizvoda multiplicira učinak na rast i razvoj hrvatske poljoprivrede i gospodarstva – ističu iz Grada Zagreba.

Manifestaciju Adventski ceker će pratiti i glazbeni program, a u subotu 20. prosinca 2025. održat će se edukativni program, bojenje licitarskih srca, kulturno umjetnički program (folklorni nastupi dječjih sekcija) te predstavljanje OPG-ova i njihove ponude. Plavi ceker oznaka je namijenjena isticanju i promociji najkvalitetnijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda proizvedenih na području Republike Hrvatske kao što su med, sirupi, sokovi, džemovi, pekmezi, sirevi, suhomesnati proizvodi... Iz Grada Zagreba ističu kako tim ovim projektom žele pomoći malim i srednjim proizvođačima u plasmanu njihovih visokokvalitetnih proizvoda na zagrebačko tržište što je vidljivo iz slogana: "Od hrvatskog polja do zagrebačkog stola – jamči Zagreb". Proizvođači koji žele steći oznaku Plavi ceker za svoje proizvode, javljaju se na javni poziv koji objavljuje Grad Zagreb. Svi prijavljeni proizvodi putem javnog poziva podliježu senzorskoj procjeni i fizikalno kemijskoj analizi u akreditiranim laboratorijima. Ukoliko zadovolje sve kriterije propisane Pravilnikom dodjeljuje im se oznaka Plavi ceker, a troškove analiza snosi Grad Zagreb. Danas je 65 proizvođača koji su stekli oznaku Plavi ceker za ukupno 145 proizvoda.