OD 20. DO 24. PROSINCA

Kupujmo domaće - u Zagrebu 3. manifestacija Adventski ceker

Beli Manastir: Zimski vašar i Čvarak fest Karanac
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
12.12.2025.
u 11:16

Iz Grada pozivaju i ove godine hrvatske potrošače da u prosincu, mjesecu najveće potrošnje, obrate pozornost da kupuju domaće proizvode kroz kratke lance opskrbe

Kupnja domaćih proizvoda za blagdane kroz kratke lance opskrbe najveća podrška domaćoj poljoprivredi, tvrde iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba pa od 20. do 24. prosinca u prostorima trgovačkog centra Supernova u Buzinu organiziraju tradicionalnu 3. manifestaciju Adventski ceker. Na manifestaciji će sudjelovati dvadesetak poljoprivrednih proizvođača sa sjedištem u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, ekoloških proizvođača i proizvođača s oznakom Plavi ceker. – Ovom manifestacijom želimo pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima u plasmanu njihovih proizvoda u adventsko vrijeme, a potrošačima želimo prezentirati i učiniti dostupnima domaće poljoprivredne proizvode s dodanom kvalitetom kao što su džemovi, pekmezi, suhomesnati proizvodi, sirevi... – priopćeno je iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba.

Iz Grada pozivaju i ove godine hrvatske potrošače da u prosincu, mjesecu najveće potrošnje, obrate pozornost da kupuju domaće proizvode kroz kratke lance opskrbe. Na ovaj način šalje se jasna poruku kako je zaštita domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane jedino moguća uz veću svijest o potrošnji i kupnji domaće hrane. – Vjerujemo da je i ovo prilika kako bi se još jednom pokazalo da naši potrošači, pri odluci o kupnji vode više brigu da svoj novac usmjere na kupnju domaćih proizvoda. To je jedini način da sačuvamo proizvodnju i zaustavimo negativne trendove u gospodarstvu. Tijekom proteklih godina značajno je porasla nabava hrane putem dostave od domaćih OPG-ova, pokrenute su brojne tražilice hrane koje nude domaće proizvode, te brojne manifestacije koje promoviraju kratke lance opskrbe. Vjerujemo kako je od iznimne važnosti i da se sada pojača još više promocija domaće proizvodnje te da svi zajedno damo svoj doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva. Svaki uloženi euro u kupnju domaćih proizvoda multiplicira učinak na rast i razvoj hrvatske poljoprivrede i gospodarstva – ističu iz Grada Zagreba.

Manifestaciju Adventski ceker će pratiti i glazbeni program, a u subotu 20. prosinca 2025. održat će se edukativni program, bojenje licitarskih srca, kulturno umjetnički program (folklorni nastupi dječjih sekcija) te predstavljanje OPG-ova i njihove ponude. Plavi ceker oznaka je namijenjena isticanju i promociji najkvalitetnijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda proizvedenih na području Republike Hrvatske kao što su med, sirupi, sokovi, džemovi, pekmezi, sirevi, suhomesnati proizvodi... Iz Grada Zagreba ističu kako tim ovim projektom žele pomoći malim i srednjim proizvođačima u plasmanu njihovih visokokvalitetnih proizvoda na zagrebačko tržište što je vidljivo iz slogana: "Od hrvatskog polja do zagrebačkog stola – jamči Zagreb". Proizvođači koji žele steći oznaku Plavi ceker za svoje proizvode, javljaju se na javni poziv koji objavljuje Grad Zagreb. Svi prijavljeni proizvodi putem javnog poziva podliježu senzorskoj procjeni i fizikalno kemijskoj analizi u akreditiranim laboratorijima. Ukoliko zadovolje sve kriterije propisane Pravilnikom dodjeljuje im se oznaka Plavi ceker, a troškove analiza snosi Grad Zagreb. Danas je 65 proizvođača koji su stekli oznaku Plavi ceker za ukupno 145 proizvoda.

Suđe vam je nakon pranja i dalje prljavo? Stručnjak otkriva ključne pogreške pri punjenju perilice
Ključne riječi
domaći proizvodi domaća proizvodnja manifestacija adventski ceker

