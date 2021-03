Malenica potvrdio: Ministarstvo pravosuđa šalje inspekciju u Osijek, a pričao sam i sa Sessom

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica gostovao je u RTL-u Danas.

Jesu li stigla očitovanja osječkih sudaca?

Stigla su očitovanja osječkih sudaca. Ja sam ih pogledao i u najkraćem roku ću ih proslijediti nadležnim tijelima, u prvom redu DORH-u i Uskoku, da postupe temeljem njih i razriješe ovu situaciju. Da li su zaista optužbe gospodina Mamića istinite i osnovane.

Priznaju li oni u tim očitovanjima?

Ne bih iznosio njihova očitovanja.

Kako vam se čini na prvu ruku?

Svima nam je u interesu da se što prije raščisti ova situacija. Ako su optužbe Mamićeve osnovane i istinite, da se što prije pokrenu svi postupci, a u konačnici da to ima reperkusije i na njihovu sudačku dužnost. Tu će svakako i DSV pred kojim je pokrenut stegovni postupak već sljedeći tjedan odlučivati o njihovoj stegovnoj odgovornosti.

Jeste li razgovarali sa Đurom Sessom?

Da.

Što je rekao?

Referirao se na onaj dio Mamićevih optužbi koje se odnose na njega. Odbacuje sve optužbe i tvrdi da je posljednji direktni kontakt s Mamićem imao prije 15-ak godina.

Mislite li da trebate pokrenuti postupak protiv Đure Sesse?

Čitav stegovni postupak vodi se prema pravilima kaznenog postupka tako da ako postoje određene indicije i dokazi tada se može pokrenuti stegovni postupak. U ovom slučaju zasad protiv Sesse ne postoje takve indicije.

Planirate li poslati pravosudnu inspekciju u Osijek?

Što se tiče pravosudne inspekcije istaknuo bih da smo ove godine već obavili 15 inspekcijskih nadzora za razliku od 2020. kada ih je bilo 13. Vjerujem da ćemo do kraja godine pojačati njezin rad jer je to jedan od mehanizama koji u Ministarstvu pravosuđa i uprave imamo prema sudovima. Mogu najaviti da ćemo poslati inspekcijski nadzor na Županijski sud u Osijeku.

Može li se suđenje tamo nastaviti s obzirom na zahtjeve koji idu prema Visokom kaznenom sudu?

Tu odluku bih prepustio Visokom kaznenom sudu koji je neposredno viši sud i zaprimio je zahtjev za delegaciju nadležnosti i neka on utvrdi sve relevantne stvari vezano uz to.

Smatrate li se odgovornim za sve što se događa u pravosuđu, sa osječkim sudom, Vrhovni sud, Mamić...

Nipošto se ne smatram odgovornim. Ističem da odgovorno i pošteno radim svoj posao, brojne stvari su se pokrenule za vrijeme mog mandata u nekoliko posljednjih mjeseci. Po prvi puta imamo akcijski plan koji ide za svaki sud i pravosudno područje, pripremamo i izmjene Zakona o kaznenom postupku, Zakona o parničnom postupku. Cilj je u 2021. riješiti sve predmete starije od 7 godina, ubrzati sudske postupke. Posebno voditi računa o predmetima koji idu u zastaru.

Zanimljiv je bio slučaj sa Zoranom Mamićem. Imate li u planu izmjenu zakona s obzirom da smo vidjeli problem koji se učestalo događa. Zoran Mamić otišao je u BiH, moglo se dogoditi da se ne vrati. Zdravko Mamić je otišao i ne planira se vratiti i želi tamo odslužiti kaznu. Taj ugovor o izručenju s BiH očito šteka. Zašto se to ne stavi u zakon?

U dva navrata je odbijeno izručenje Zdravka Mamića. Revidirati ćemo odredbe Zakona o kaznenom postupku. Smatram da i sada u kaznenom postupku postoji mogućnost sucima da izreknu mjeru opreza, a među njima je i zabrana napuštanja boravišta i oduzimanja putne isprave. Moje je mišljenje da je u ovom slučaju sudovi to trebali izreći.

Ali ju ne izriču. Planirate li mijenjati Zakon?

Revdirat ćemo odredbe Zakona o kaznenom postupku. Već sada postoji ta mogućnost. Moje je mišljenje da se to u ovom slučaju trebalo izreći.

Kako ste doživjeli kritike predsjednika Zorana Milanovića. Nazvao vas je "mali Malenica" i poručio da ste "s frulom i harmonikom dolazili pronjuškati" koga on želi za čelnu osobu Vrhovnog suda.

Ne bih se spuštao na razinu predsjednika. Ističem samo da sam bio nekoliko puta razgovarao s njegovim predstojnikom Ureda koji je bio i u posjetu Ministarstvu pravosuđa i uprave, a ja sam bio u posjetu Pantovčaku. Razgovarali smo o stvari gdje se zapravo dodiruju Ministarstvo i Ured predsjednika, znači pomilovanje, ali i čitava procedura oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. U niti jednom od ta dva slučaja mi nismo razgovarali o pojedinim kandidatima. Meni kao ministru pravosuđa je u interesu da sudbena vlast funkcionira i da imamo predsjednika Vrhovnog suda koji je, uz to i što je jako bitno, i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva. To je bitno i za predsotjeće lokalne izbore.

Koga vi vidite na tom mjestu i tko bi bio vaš kandidat te kako zamišljate tu osobu koja bi bila idealna za obnašanje najviše pravosudne dužnosti?

Svakako osoba koja će se javiti na javni poziv, koja ispunjava sve uvjete, koja prema programu rada koji će prdočiti da se vidi da može dostojno obnašati tu funkciju predsjednika Vrhovnog suda.

Ako se Zlata Đurđević javi na ponovljeni javni poziv i predsjednik Milanović je predloži, hoćete li glasati za nju?

Mislim da je danas jasno premijer istaknuo da onaj tko ne poštuje javnu proceduru koja je utvrđena zakonom...

Ali ako se javi?

Jasno smo rekli da Đurđević, u toj varijanti, nije naš kandidat, odnosno nije osoba koju bi mi podržali kao parlamentarna većina.

Đuro Sessa?

Danas je i predsjednik Vlade istaknuo da Đuro Sessa nije nikakav naš kandidat koji je dobio naš mig da se javi na ovaj javni natječaj. Kandidata za predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik Republike i o tom jedinom kandidatu kojeg predloži će odlučivati parlamentarna većina.

Kad smo kod Sesse, nedavno ste rekli da ako predsjednik Vrhovnog suda ne pokrene stegovni postupak protiv sudaca koji su feštali s Kerumom u konobi, da ćete to učiniti vi. Je li on to učinio i hoćete li vi to učiniti?

Javno sam rekao da ću pokrenuti stegovni postupak. Postoji procedura. Prije svega onaj dio koji se odnosi na povredu Kodeksa sudačke etike. Taj postupak još nije završio. Čim bude završen, a nadam se u što kraćem roku, pokrenut će se stegovni postupak.