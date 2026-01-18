Trump Grenland ne gleda kao teritorij, nego kao operativni centar budućeg svjetskog poretka

Brojni stručnjaci i analitičari posljednjih mjeseci pokušavaju razotkriti što se točno krije iza opsesije Donalda Trumpa za posjedovanjem Grenlanda, nudeći pritom razna objašnjenja koja najčešće kombiniraju stratešku važnost Arktika, naglašavaju važnost bogatih zaliha rijetkih metala, vojno-nuklearnu logiku, ali i Trumpovu osobnu fiksaciju na postizanje "dealova" i teritorijalno širenje Sjedinjenih Država. Strateški američki dokumenti već desetljećima Grenland tretiraju kao ključnu točku obrane SAD-a i nadzora Arktika, s obzirom na to da Grenland, koji je geografski dio Sjeverne Amerike, osigurava obrani teritorija SAD-a stratešku dubinu, dok topljenje leda ubrzava utrku za rijetkim metalima i drugim strateškim resursima, premda pojedini stručnjaci upozoravaju da je rudarstvo na Grenlandu iznimno ograničeno zbog surovih vremenskih uvjeta i visokih troškova, nedostatka infrastrukture i minimalnih lokalnih kapaciteta za rafiniranje, pa su slični resursi dostupniji u drugim zemljama.