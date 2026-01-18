Brojni stručnjaci i analitičari posljednjih mjeseci pokušavaju razotkriti što se točno krije iza opsesije Donalda Trumpa za posjedovanjem Grenlanda, nudeći pritom razna objašnjenja koja najčešće kombiniraju stratešku važnost Arktika, naglašavaju važnost bogatih zaliha rijetkih metala, vojno-nuklearnu logiku, ali i Trumpovu osobnu fiksaciju na postizanje "dealova" i teritorijalno širenje Sjedinjenih Država. Strateški američki dokumenti već desetljećima Grenland tretiraju kao ključnu točku obrane SAD-a i nadzora Arktika, s obzirom na to da Grenland, koji je geografski dio Sjeverne Amerike, osigurava obrani teritorija SAD-a stratešku dubinu, dok topljenje leda ubrzava utrku za rijetkim metalima i drugim strateškim resursima, premda pojedini stručnjaci upozoravaju da je rudarstvo na Grenlandu iznimno ograničeno zbog surovih vremenskih uvjeta i visokih troškova, nedostatka infrastrukture i minimalnih lokalnih kapaciteta za rafiniranje, pa su slični resursi dostupniji u drugim zemljama.
Trump Grenland ne gleda kao teritorij, nego kao operativni centar budućeg svjetskog poretka
Prvi svemirski rat u punom je jeku. Grenland i Svalbard ključni su za zaštitu satelitskih komunikacija, što je živčani sustav suvremene civilizacije
@ Stroga Babaroga Molim Vas budite ljubazni pa obratite pažnju na dio moje objave koji kaže da " EU frazetine . . . . . nemaju nikakvu težinu jer se ne temelje ama baš na nikakvoj moći".
Za nas je u svakom slučaju bolje da Grenland bude američki, nego danski. Amerika će uvijek biti Amerika, Danska će za 20 godina biti sjeverni Afganistan.
Danska po svemu (osim po imperijalnoj prošlosti) nema ama baš nikakvo pravo svojatati Grenland dok je za USA zbog veličine i položaja,taman da nema nikakvog gospodarskog značaja,taj otok od životne važnosti.EU frazetine o međunarodnom pravu nemaju nikakvu težinu jer se ne temelje ama baš na nikakvoj moći.Sjedinjene Države su dva puta spašavale Europu od totalitarizma i mislim da ima je dosta kvaziliberalizma i u vlastitom dvorištu a ne da još brane svjetonazorsko rasulo u EU.