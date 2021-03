Zdravko Mamić objavio poruke suca i ljubavnice? 'Pališ me, ali na cugi sam'

Zdravko Mamić nastavlja u istom tonu, na službenoj Facebook stranici iznosi inkriminirajuće podatke o hrvatskom pravosuđu, a tako je bilo i jutros.

"Zamolio sam vas da date ostavke i spasite se – završit ćete obeščašćeni, prezreni, osuđeni i sami. Niste slušali. Znate li razlog zbog kojeg je sudac Butelja Hotline Kvesić spremio svoju ženu u ludnicu na 24 dana? To je njegova uspješno zataškana afera u kojem je sa službenog mobitela Nokia C2, koji ste mu vi kupili, u radnom vremenu svojoj ljubavnici slao preko 100 perverznih i bolesnih poruka. Trebao je biti razriješen dužnosti, Državno sudbeno vijeće je to odbilo, sada će svi koji su ga spasili pasti. Sve poruke su nestale, provaljivalo se u stanove u potrazi za istima", napisao je Mamić pa nastavio:

"Ekskluzivno vam donosim dvije poruke koje je sudac Hotline Kvesić slao svojoj ljubavnici s vašeg mobitela, ostalih više od 100 nalazi se u Državnom sudbenom vijeću. Šaljite svi mailove na dsv@pravosudje.hr i tražite imena sudaca koji su glasali o tome da Vrući sudac preživi ovu aferu, kao i ostatak poruka. Kada ih dobijem, objavit ću ih sve. Apeliram još jednom, odstupite sva šestorica. Ne apeliram zbog vas. Za vas je kasno."

Ponovno je uz objavu dodao i fotografiju kao dokaz svojim tvrdnjama. One su podosta eksplicitne.

"Na podu ste, tjerate me da vas cipelarim, a znate da imam s čime. To nije moj stil. Toliko imate kostura u ormaru, da to nije ormar nego masovna grobnica. Toliko ste kvarni da mi svakog dana dolazi 20 mailova s dokumentacijom protiv vas. Narod vas je prokleo. Molim vas to zbog vaših roditelja, žena, braće, sestara, djece i unuka. Ostavio sam vam 1% ljudi koji vam vjeruju i šansu da odstupite kao privremeno slobodni ljudi. Učinite to. Ili gledajte kako vam se život ruši i kako vaši unuci za 10 godina o vama uče u školi kao najvećim izdajnicima svog naroda. Dijelite ovo, dragi prijatelji, neka svi vide koliki jad su naši časni suci."

Pravomoćno osuđeni Mamić zasigurno će samo nastaviti sa svojim aktivnostima, a njih je nemoguće ignorirati jer nudi previše detalja.