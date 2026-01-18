Naši Portali
'PECAJU' U ZRAKU

VIDEO Obaraju ruske dronove uz pomoć tankog užeta? Ukrajinci objavili snimku, imaju novu metodu

Foto: 46. zasebna zračno-mobilna brigada/screenshot
Autor
Dora Taslak
18.01.2026.
u 20:42

Na snimci s jednog ukrajinskog drona, vidi se kako letjelica na sebi ima štap s kojeg visi tanko uže ili konopac

Dronovi spadaju u ključno oružje koje se koristi u ratu u Ukrajini. S obzirom na to da obje zaraćene strane gotovo neprestano unapređuju svoje bespilotne letjelice, potrebno je osmišljati i nove metode obrane te njihova obaranja. Prema snimci koju je objavila 46. zasebna zračno-mobilna brigada, čini se da Ukrajina radi upravo to. Naime, ukrajinske trupe testiraju novu taktiku koja uključuje korištenje užeta ili konopa za onesposobljavanje neprijateljskih propelerskih dronova u zraku.

"Novi način hvatanja neprijateljskih dronova u zraku", istakla je brigada koja je objavila montažu svojih nedavnih napada na ruske snage. Na snimci s jednog ukrajinskog drona, vidi se kako letjelica na sebi ima štap s kojeg visi tanko uže ili konopac. Dron je potom preletio iznad svoje mete, odnosno ruskog drona, a uže se potom zaplelo u njegove propelere

Business Insider navodi kako metoda, koja djeluje kao štap za pecanje, podsjeća zaraćene strane da razvijaju nove metode fizičkog ometanja dronova, dok se tehnologija elektroničkog ratovanja prilagođava. 
Pitali smo francuskog ministra zašto su prodali Rafale Srbiji, evo što je rekao
Ključne riječi
dron rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
21:23 18.01.2026.

Obično nakon ovakvih pamfleta sutra čitamo o velikim problemima za Ukrajince, a sve češće i o padu ponekog uporišta. Biti će zanimljivo sutra vidjeti gdje su ukrajinski problemi.

TE
Testera
21:14 18.01.2026.

Daleko će užetom dogurati u borbi protiv dronova.

KL
klamerko
21:13 18.01.2026.

Ljudi ja za sve vas imam jednu radosnu vijest. Ukrajina, prethodno pozvana u NATO, je i sama rekla da neće ići u NATO. E, a upravo se sada NATO raspada zbog Grenlanda. Tako da time Ukrajina sada gubi argument u pregovorima s Rusijom jer njezino inzistiranje na uvjetu da ne ide u NATO više ništa ne vrijedi. To je radosna vijest jer sada će brže Ukrajinci svrgnuti diktatora Zelenija s vlasti s obzirom da Zelenij mir neće ispregovarati sa svojim faličnim argumentom, pa će izabrati novoga na vlasti koji će znati bolje i tako doći konačno do mira.

