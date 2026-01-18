VIDEO Obaraju ruske dronove uz pomoć tankog užeta? Ukrajinci objavili snimku, imaju novu metodu

Dronovi spadaju u ključno oružje koje se koristi u ratu u Ukrajini. S obzirom na to da obje zaraćene strane gotovo neprestano unapređuju svoje bespilotne letjelice, potrebno je osmišljati i nove metode obrane te njihova obaranja. Prema snimci koju je objavila 46. zasebna zračno-mobilna brigada, čini se da Ukrajina radi upravo to. Naime, ukrajinske trupe testiraju novu taktiku koja uključuje korištenje užeta ili konopa za onesposobljavanje neprijateljskih propelerskih dronova u zraku.

"Novi način hvatanja neprijateljskih dronova u zraku", istakla je brigada koja je objavila montažu svojih nedavnih napada na ruske snage. Na snimci s jednog ukrajinskog drona, vidi se kako letjelica na sebi ima štap s kojeg visi tanko uže ili konopac. Dron je potom preletio iznad svoje mete, odnosno ruskog drona, a uže se potom zaplelo u njegove propelere.

Business Insider navodi kako metoda, koja djeluje kao štap za pecanje, podsjeća zaraćene strane da razvijaju nove metode fizičkog ometanja dronova, dok se tehnologija elektroničkog ratovanja prilagođava.

Ukraine demonstrated an unconventional drone interception method with a fishing rod mounted on a Mavic quadcopter



This step successfully downed at least two Russian drones

🎥Ukraine's 46th Airmobile Brigade pic.twitter.com/PIVMuR3OGG — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 11, 2026