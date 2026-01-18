Kolinda Grabar-Kitarović na jednom od najskupljih putovanja: 'Eto me, stigoh...'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović krenula je na ekspediciju na Antarktiku u privatnom aranžmanu, piše Dnevnik.hr. Nakon što je prije nekoliko dana otvorila dušu o putovanjima, sada je krenula na još jedno. Inače, za ovo je trebala izdvojiti preko 17 000 eura. "Eto me, stigoh na posljednji kontinent, na Antarktik, doslovno na kraj svijeta!'', rekla je snimivši sebe i okoliš. Na ovo putovanje je otišla s našim iskusnim i najpoznatijim travel influencerom Kristijanom Iličićem, koji je otkrio vijest objavivši njihovu fotografiju na društvenim mrežama.

Prema objavljenim fotografijama, bivša predsjednica djeluje spremno za novu avanturu. Kolinda Grabar-Kitarović je ovaj posjet opisala kao ispunjenje vlastitog sna. Također je istaknula istakla važnost očuvanja okoliša i promatranja učinaka klimatskih promjena iz prve ruke, piše 24sata. Njezina objava na društvenim mrežama privukla je veliku pozornost javnosti zbog neobične i daleke destinacije.

Kako stoji na stranici putničke agencije, ekspedicija kreće iz Punta Arenasa u Čileu, a završava u Argentini. Prvog dana ekspedicije leti se do King Georgea, najvećeg otoka arhipelaga, a zatim se ukrcava na čamce koji putnike prevozi do ekspedicijskog broda. Riječ je o ekskluzivnom brodu, na kojem su sve kabine vrhunski opremljene i imaju svoju verandu. Brod nudi i spa, saunu, teretanu te mnoge druge sadržaje. Avantura na Antarktiku traje devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10.

