Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TREBALA IZDVOJITI VRTOGLAV IZNOS

Kolinda Grabar-Kitarović na jednom od najskupljih putovanja: 'Eto me, stigoh...'

Foto: instagram
1/3
VL
Autor
Večernji list
18.01.2026.
u 22:04

Kolinda je na Antarktiku otputovala s našim iskusnim i najpoznatijim travel influencerom Kristijanom Iličićem

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović krenula je na ekspediciju na Antarktiku u privatnom aranžmanu, piše Dnevnik.hr. Nakon što je prije nekoliko dana otvorila dušu o putovanjima, sada je krenula na još jedno. Inače, za ovo je trebala izdvojiti preko  17 000 eura. "Eto me, stigoh na posljednji kontinent, na Antarktik, doslovno na kraj svijeta!'', rekla je snimivši sebe i okoliš. Na ovo putovanje je otišla s našim iskusnim i najpoznatijim travel influencerom Kristijanom Iličićem, koji je otkrio vijest objavivši njihovu fotografiju na društvenim mrežama.

Prema objavljenim fotografijama, bivša predsjednica djeluje spremno za novu avanturu. Kolinda Grabar-Kitarović je ovaj posjet opisala kao ispunjenje vlastitog sna. Također je istaknula istakla važnost očuvanja okoliša i promatranja učinaka klimatskih promjena iz prve ruke, piše 24sata. Njezina objava na društvenim mrežama privukla je veliku pozornost javnosti zbog neobične i daleke destinacije.

Kako stoji na stranici putničke agencije, ekspedicija kreće  iz Punta Arenasa u Čileu, a završava u Argentini. Prvog dana ekspedicije leti se do King Georgea, najvećeg otoka arhipelaga, a zatim se ukrcava na čamce koji putnike prevozi do ekspedicijskog broda.  Riječ je o ekskluzivnom brodu, na kojem su sve kabine vrhunski  opremljene i imaju svoju verandu. Brod nudi i spa, saunu, teretanu te mnoge druge sadržaje. Avantura na Antarktiku traje devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10. 

FOTO Ovako je izgledala godina Kolinde Grabar Kitarović. Evo gdje je sve bila i što je radila. A tek linija?!
1/34
Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
ekspedicija Kolinda Grabar Kitarović Antarktik

Komentara 1

Pogledaj Sve
DP
Dpejakovic2
22:21 18.01.2026.

Predivna žena i naš ponos! Na žalos poslije nje je došao slučajni nihilist koji sve što dotakne uništi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!