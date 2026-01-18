Turizam u skladu s otočnim načinom života

Iako privlačnost mora, ugodna klima i odijeljenost otoka zadarskog arhipelaga stvaraju pretpostavku razvoja turizma, posljednjih godina turizam značajno opterećuje obalno područje i ostvaruje različite ekološke, društveno-kulturne i ekonomske učinke kojima je potrebno održivo upravljati kako bi se očuvale sve otočne vrijednosti potrebne za život budućih generacija. Zaključak je to znanstveno-istraživačkog projekta Održivi turizam otoka (OTOK), koji provodi Sveučilište u Zadru, a financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 s oko 150 tisuća eura. Projekt je započet u listopadu 2025. i trajat će četiri godine, a na njemu će raditi 15 znanstvenika iz Hrvatske i Europe.

Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Klarin s Odjela za ekonomiju rekao je kako će u tu svrhu biti provedena različita kvalitativna i kvantitativna istraživanja koja će cjelovito obuhvatiti sve relevantne dionike turizma otoka zadarskog arhipelaga. Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić istaknuo je da se o otocima ne može govoriti isključivo kao o prostoru koji svojim ljepotama omogućuje turističke doživljaje, a da se pritom ne uzme u obzir činjenica da je to i prostor života otočana.

– Prečesto svjedočimo stihijskom turizmu, koji je usmjeren isključivo na što brže i lakše stjecanje financijske dobiti. Takav turizam nije dobar jer narušava odnose unutar otočnih zajednica i trajno degradira, pa i devastira prostor. Umijeće je postići ravnotežu između razvojnih potreba i zaštite prostora, a velika je odgovornost akademske zajednice da svojim prijedlozima doprinese njezinoj uspostavi – istaknuo je rektor Faričić.

Članica projektnog tima, ujedno i predsjednica Komisije za otoke IGU (International Geographic Union Islands Commission), prof. dr. sc. Anica Čuka s Odjela za geografiju rekla je da se slični procesi odvijaju u brojnim otočnim regijama Mediterana, ali i šire – od Grčke, Italije i Španjolske, preko otočnih zajednica u Atlantiku, do pacifičkih i karipskih otoka. Turizam na otocima donosi ekonomske koristi i razvojne prilike, ali može uzrokovati i ekološka opterećenja, promjene u društvenim odnosima, gubitak lokalnog identiteta i snažnu ovisnost o sezonalnim prihodima.

Članica projektnog tima s Odjela za ekonomiju doc. dr. sc. Gabrijela Vidić istaknula je kako će se u okviru projekta provesti niz istraživanja koja će uključivati različite skupine dionika u otočnim destinacijama, a provest će se i analiza stanja i trendova na tržištu nekretnina, kao i analiza turističke infrastrukture, ponude i aktivnosti potrebnih za razvoj pristupačnog turizma.