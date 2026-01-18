Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODRŽIVO UPRAVLJANJE

Turizam u skladu s otočnim načinom života

Stara Novalja: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice Stara Novalja
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
18.01.2026.
u 17:32

Sveučilište u Zadru na otocima zadarskog arhipelaga provodi istraživački projekt kojemu je cilj doći do održivog upravljanja

Iako privlačnost mora, ugodna klima i odijeljenost otoka zadarskog arhipelaga stvaraju pretpostavku razvoja turizma, posljednjih godina turizam značajno opterećuje obalno područje i ostvaruje različite ekološke, društveno-kulturne i ekonomske učinke kojima je potrebno održivo upravljati kako bi se očuvale sve otočne vrijednosti potrebne za život budućih generacija. Zaključak je to znanstveno-istraživačkog projekta Održivi turizam otoka (OTOK), koji provodi Sveučilište u Zadru, a financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 s oko 150 tisuća eura. Projekt je započet u listopadu 2025. i trajat će četiri godine, a na njemu će raditi 15 znanstvenika iz Hrvatske i Europe.

Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Klarin s Odjela za ekonomiju rekao je kako će u tu svrhu biti provedena različita kvalitativna i kvantitativna istraživanja koja će cjelovito obuhvatiti sve relevantne dionike turizma otoka zadarskog arhipelaga. Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić istaknuo je da se o otocima ne može govoriti isključivo kao o prostoru koji svojim ljepotama omogućuje turističke doživljaje, a da se pritom ne uzme u obzir činjenica da je to i prostor života otočana.

– Prečesto svjedočimo stihijskom turizmu, koji je usmjeren isključivo na što brže i lakše stjecanje financijske dobiti. Takav turizam nije dobar jer narušava odnose unutar otočnih zajednica i trajno degradira, pa i devastira prostor. Umijeće je postići ravnotežu između razvojnih potreba i zaštite prostora, a velika je odgovornost akademske zajednice da svojim prijedlozima doprinese njezinoj uspostavi – istaknuo je rektor Faričić.

Članica projektnog tima, ujedno i predsjednica Komisije za otoke IGU (International Geographic Union Islands Commission), prof. dr. sc. Anica Čuka s Odjela za geografiju rekla je da se slični procesi odvijaju u brojnim otočnim regijama Mediterana, ali i šire – od Grčke, Italije i Španjolske, preko otočnih zajednica u Atlantiku, do pacifičkih i karipskih otoka. Turizam na otocima donosi ekonomske koristi i razvojne prilike, ali može uzrokovati i ekološka opterećenja, promjene u društvenim odnosima, gubitak lokalnog identiteta i snažnu ovisnost o sezonalnim prihodima.

Članica projektnog tima s Odjela za ekonomiju doc. dr. sc. Gabrijela Vidić istaknula je kako će se u okviru projekta provesti niz istraživanja koja će uključivati različite skupine dionika u otočnim destinacijama, a provest će se i analiza stanja i trendova na tržištu nekretnina, kao i analiza turističke infrastrukture, ponude i aktivnosti potrebnih za razvoj pristupačnog turizma.

Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima
Ključne riječi
Zadar turizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!