DZNAP objavio listu novinara s najviše prodanih člnaka: Najviše njih dolazi iz Večernjeg lista

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) objavilo je listu 240 novinara s najviše prodanih članaka, radijskih i televizijskih priloga u 2025. godini te je najavilo isplatu autorskih naknada nakon što redovna godišnja skupština Društva usvoji liste i donese odluku o raspodjeli. Listu 200 novinara i novinarki tiska i weba u 2025., prema podacima press clipping agencija, predvodi novinar Novog lista Dražen Katalinić s 14.662 prodana članka, slijedi novinarka Tihana Tomičić (Novi list) s 10.020, a treći je Siniša Malus (Poslovni dnevnik) s 9325 prodanih članaka. Prva na listi 40 radio i TV novinara s najviše prodanih priloga je novinarka Sanja Cota s Hrvatskog radija s 1910 prodanih objava. Na drugom je mjestu Petar Vlahov (HRT) s 1594, a na trećem mjestu je Nina Kljenak (N1) s 1526 prodanih objava.

Na listi 200 novinara i novinarki tiska i weba za 2025. najviše ih je iz Večernjeg lista, njih ukupno 32. Slijedi 29 autora iz redakcije Novog lista te 27 novinara Jutarnjeg lista. Iz Slobodne Dalmacije je 17 autora (uključujući i dvoje autora iz Dubrovačkog vjesnika), dok je Glas Slavonije zastupljen s 14 autora. Iz redakcije 24 sata ukupno je 13 novinara. Na listi je i po deset novinara Poslovnog dnevnika te Lidera, devet autora Glasa Istre, sedam autora iz Nacionala te po šest s T-portala i iz redakcija Dnevno i 7Dnevno. Iz Zadarskog lista na listi je četvero novinara, troje ih je s portala Telegram, dvoje su novinari Sportskih novosti, a po jedan je s portala ICTbusiness.info, IstraIN, Dalmatinskog portala, Podravskog lista, Bloomberg Adria, Torpedo media, Rijeka danas i Mirovina.hr.

Među novinarima TV i radiopostaja najviše, njih deset, je s Hrvatske televizije te s Hrvatskog radija – ukupno osam. Slijedi pet imena s N1 televizije, četiri s RTL-a, tri s Nove TV, s time da je jedan autor tijekom 2025. objavljivao priloge i na Novoj TV i na N1. Dva autora su s OTV-a, a po jedan s Laganini FM-a, Bloomberg Adria TV-a, Z1 i Radio Sljemena, dok je jedna autorica imala prodane priloge i na radiju Laganini FM i na televiziji N1. Prvi put na listi su i dva podcasta autora Igora Bobića s Večernji TV-a te Ilije Jandrića s Poslovnog TV-a. U DZNAP-u ističu da svi njihovi članovi, neovisno o tome jesu li na listama ili ne, mogu dobiti uvid u kompletan popis objava svojih članaka ili priloga koje su press clipping agencije prodale klijentima.

"Cilj nam je da pri izradi lista autora DZNAP-a budemo potpuno transparentni pa pozivamo sve članove da nam se obrate radi dostave popisa članaka ili priloga, kao i eventualnih pitanja, primjedbi i prigovora vezanih uz same liste", ističu u toj strukovnoj udruzi. Zaključuju da se na listama 200 novinara i novinarki tiska i weba te 40 televizije i radija čiji su se tekstovi i prilozi najviše prodavali u 2025. nalazi i 45 autora koji nisu članovi DZNAP-a te ih pozivaju na učlanjenje da bi im se mogle isplatiti naknade.