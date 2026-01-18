Naši Portali
POŽAR U OBITELJSKOJ KUĆI

Tragedija u Iloku: Vatrogasci ugasili požar, policija pronašla tijelo

Zagreb: Vatrogasci ugasili požar stana
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
18.01.2026.
u 15:19

Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe

PU vukovarsko srijemska je danas, 18. siječnja 2026. godine, u 13,09 sati zaprimila dojavu da je u Iloku došlo do požara na obiteljskoj kući.

Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe. Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.

Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima
Ključne riječi
Ilok požar

