Tragedija u Iloku: Vatrogasci ugasili požar, policija pronašla tijelo

PU vukovarsko srijemska je danas, 18. siječnja 2026. godine, u 13,09 sati zaprimila dojavu da je u Iloku došlo do požara na obiteljskoj kući.

Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe. Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.