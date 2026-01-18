FOTO Tragedija u Španjolskoj, dva brza vlaka iskočila iz tračnica. Ima mrtvih, neki su još zarobljeni

Najmanje 7 osoba je poginulo, a nepoznat broj je zarobljen u vagonima nakon što su dva brza vlaka iskočila iz tračnica na Jugu Španjolske, priopćila je španjolska policija, prenosi Antena 3. Potvrđeno je kako je za sada ozlijeđeno 25 osoba, ali očekuje se da će taj broj rasti. Nesreća se dogodila u Adamuzu blizu Cordobe. Vlak koji je putovao od od Malage do Madrida-Puerta de Atocha u 18:40 sati iskočio je iz tračnica i prešao u susjedni kolosijek te se sudario s brzim vlakom.

Nakon sudara i drugi je vlak iskočio iz tračnica. Procjenjuje se kako je nesrećom zahvaćeno 300 putnika. Bolnica u Córdobi mobilizirala je osoblje intenzivne njege za liječenje ozlijeđenih. Na terenu su hitne službe, a pruga je zatvorena za promet. Putnici koji su bili u vagonima dijelili su situaciju na društvenim mrežama. Javljali su kako vide dim unutra i tražili su medicinsku pomoć za ozlijeđene putnike.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026