Pola stoljeća ljubavi: Ante i Mira Barač proslavili zlatni pir u Sinju

Veliko slavlje je bilo danas u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, gdje su Ante i Mira Barač proslavili 50. godina braka. Misno slavlje predvodio je sinjski gvardijan i rektor fra Marinko Vukman, piše na Facebook stranici crkve. Inače, Ante i Mira iz Lučana su sakrament ženidbe sklopili u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske 17. siječnja 1976. godine pred župnim vikarom fra Ivanom Doturom. Ante i Mira, imaju četvero djece, 11 unuka i jednog praunuka.

Poseban trenutak slavlja bila je obnova bračnih zavjeta, kada su Ante i Mira zahvalili Bogu što ih je povezao u sakramentu ženidbe i bio uz njih u radosti, žalosti, zdravlju i bolesti. - Našim slavljenicima od srca čestitamo i molimo Boga da ih obdari mirom, zdravljem i dugim životom – stoji u objavi.