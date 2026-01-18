Naši Portali
Komentari
INTERVJU: ERNESTO VILLEGAS POLJAK

Moji su korijeni i hrvatski, majka je u Venezuelu došla bježeći od ustaša

VL
Autor
Miho Dobrašin
18.01.2026.
u 21:20

Maduro je izvanredan čovjek, vrlo različit od karikature koju su mediji proširili o njemu – globalne sile to obično rade s vođama koji im smetaju u planovima: ismijavaju ih i dehumaniziraju

Ernesto Villegas Poljak (55) od 2017. godine ministar je kulture Venezuele u vladi otetog predsjednika Nicolása Madura. Njegova majka Maja tijekom Drugoga svjetskog rata došla je iz rodnog Zagreba u tu južnoameričku zemlju, u kojoj se bavila novinarstvom i udala za vođu sindikata. Villegas Poljak, najmlađe od devetero djece iz tog braka, iz Caracasa je za Večernji list ispričao svoju obiteljsku priču i opisao situaciju u zemlji te svoj odnos s Madurom.

Kako ste? Kako se nosite s trenutačnom situacijom u Venezueli? Dobro sam. Kao jahač koji, nakon jakog udarca o granu stabla, ostaje na svom putu ne silazeći s konja. Bol će ublažiti samo putovanje. Povijest moje zemlje i moje obitelji ima mnogo složenih epizoda iz kojih smo izašli kao pobjednici. U njima pronalazim inspiraciju.

Ključne riječi
Ernesto Villegas Poljak Nicolas Maduro Venezuela

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Matenate
Matenate
21:42 18.01.2026.

Venezuelu, sa valjkom ili drobilicom😁 Može zamjeniti Vrsaljko u lažografu dok se šofer otrijezni.

VA
varto
21:50 18.01.2026.

Može li dnovinarsrvo u hrvatskoj još malo niže?našlo nekog bijednika koji će opravdavat turanina,našlo mu naše korjene al naravno da su ih ustaše potjerali,ko će drugi

ŠT
Štukir
21:54 18.01.2026.

Očito ga je mater zarazila s tifusom

