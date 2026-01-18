Moji su korijeni i hrvatski, majka je u Venezuelu došla bježeći od ustaša

Ernesto Villegas Poljak (55) od 2017. godine ministar je kulture Venezuele u vladi otetog predsjednika Nicolása Madura. Njegova majka Maja tijekom Drugoga svjetskog rata došla je iz rodnog Zagreba u tu južnoameričku zemlju, u kojoj se bavila novinarstvom i udala za vođu sindikata. Villegas Poljak, najmlađe od devetero djece iz tog braka, iz Caracasa je za Večernji list ispričao svoju obiteljsku priču i opisao situaciju u zemlji te svoj odnos s Madurom.



Kako ste? Kako se nosite s trenutačnom situacijom u Venezueli? Dobro sam. Kao jahač koji, nakon jakog udarca o granu stabla, ostaje na svom putu ne silazeći s konja. Bol će ublažiti samo putovanje. Povijest moje zemlje i moje obitelji ima mnogo složenih epizoda iz kojih smo izašli kao pobjednici. U njima pronalazim inspiraciju.