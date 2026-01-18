Apel SNV-a institucijama Srbije i Hrvatske: Surađujte u predmetima ratnih zločina

Predstavnici Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u nedjelju su sudjelovali na komemoraciji u povodu 34. obljetnice ubojstva hrvatske obitelji Čengić, prilikom čega je SNV pozvao institucije Srbije i Hrvatske da surađuju u predmetima ratnih zločina.

"SNV poziva odgovorne u policiji i Državnom odvjetništvu RH na poduzimanje svih potrebnih mjera kojima bi se osigurala dostupnost optuženih ili osuđenih ratnih zločinaca, a republike Srbiju i Hrvatsku da obnove regionalnu suradnju u predmetima u kojima postoje saznanja o prebivalištu osoba koje su osuđene ili su pod sumnjom da su počinile ratni zločin", poručili su iz SNV-a.

Uz mještane, predstavnici SNV-a i SDSS-a u Erveniku su položili vijence za oca Dragu, majku Nevenku i njihovo dvoje malodobne djece Slobodana (11) i Gorana (4). Početkom 1992. pripadnici srpskih paravojnih postrojbi "Krajina", grupe od tridesetak krajinskih milicajaca, duže su vrijeme terorizirali nesrpsko stanovništvo na tada okupiranom području Ervenika, pljačkajući i paleći njihove kuće s ciljem njihova trajnog protjerivanja, naveli su iz SNV-a.

Najveći zločin u tom kraju dogodio se na današnji dan prije 34 godine kada je u zaseoku Šašićima kod Ervenika ubijena cijela obitelj Čengić. "Pripadnici spomenutih paravojnih postrojbi, 18. siječnja 1992. godine u osvetničkom pohodu dolaze do kuće obitelji Čengić, gdje kroz nasilje i teror nad nedužnim civilima bešćutno likvidiraju Dragu i njegova 11-godišnjeg sina Slobodana, nakon čega cijevi usmjeravaju prema Nevenki koja je u naručju držala četverogodišnjeg Gorana. Kuća obitelji Čengić je zapaljena, kao i domovi ostalih erveničkih Hrvata", naveo je SNV.

Presudom Okružnog suda u Šibeniku i Vrhovnog suda RH od 19. kolovoza 1993. godine, osuđeno je osam okrivljenika. Drugooptuženog u navedenom sudskom postupku izručila je Velika Britanija 11. studenoga 2008. godine, dok su ostali osuđeni u odsutnosti, još uvijek nedostupni hrvatskom pravosuđu.

"Usprkos egzistiranju osuđujuće pravomoćne presude, osuđeni su i dalje na slobodi što i u ovom konkretnom slučaju ratnog zločina predstavlja de facto amnestiju odgovornih za kazneno djelo ratnog zločina", upozorio je SNV, koji je tom prilikom poslao apel institucijama.