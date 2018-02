Majka došla po curicu (2) u vrtić pa ostala u šoku: Ovo se nikada ne smije ponoviti!

Mlada majka Alyssa Salgado (19) zaprepastila se kada je shvatila što su odgojiteljice u vrtiću ''Boys & Girls Club'' u gradu Pasco u američkoj saveznoj državi Washington napravile njezinoj dvogodišnjoj kćeri Lilayiah.

Ona je, naime, ostavila dijete u dnevnom vrtiću dok je bila u školi koju uskoro treba završiti, no kada je došla po djevojčicu, primijetila je crvenilo između njezinih obrva. Nakon što je malo bolje pogledala, shvatila je kako su odgojiteljice počupale dlačice koje su spajale obrve djevojčice.

– Odmah sam zvala ravnateljicu i zatrpala je porukama, a ona je pokušala pronaći mnoge izgovore. Kada sam jutros došla kod nje s kćeri, smijala mi se u lice i izgovorila mi hrpu laži. Ja sam majka i nikada se ovako što više ne bi trebalo ponoviti te nisu imali pravo uopće dirati moje dijete – napisala je na Facebooku 19-godišnja majka, a njezina objava brzo se proširila.

Ona je otkrila kako nije jedina kojoj se ovo dogodilo, u takvoj je situaciji bila i majka po imenu Glenda Maria Cruz. Odgojiteljice su depilirale obrve njezina sina.

– Njihova koža je toliko nježna... Kad sam sve prijavila ženi koja je odgovorna, rekla je da je razgovarala sa svojim zaposlenicama i one su rekle da to nisu učinile. S osmjehom na licu me pitala što želim od nje te da me nitko ne tjera na to da sina dovodim u vrtić – rekla je majka dvogodišnjeg dječaka.

Nakon što je slučaj objavljen u medijima, vrtić je objavio kako istražuju cijeli slučaj, a majke su depiliranje prijavile policiji.

