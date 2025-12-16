Domaći Božić: Ovih 7 tradicionalnih hrvatskih darova pod borom nikoga neće ostaviti ravnodušnim
Božićni dar je najljepši kad ima priču i zbog toga je ponekad baš teško izabrati pravi. Kad niste sigurni što odabrati, uvijek je dobro igrati na sigurno te birati sitnicu koja miriše na tradiciju i na 'naše'. Hrvatska je puna prepoznatljivih motiva, zanata i okusa koji se lako pretvore u poklon s karakterom koji će oduševiti svakoga, a posebno prijatelje koji žive u inozemstvu. Evo sedam ideja koje uvijek prolaze.
Kravata: Kravata je jedan od najslavnijih hrvatskih izvoznih simbola i dar koji izgleda svečano bez puno filozofije. Odlična je za osobe koje nose odijela, ali i za one koji vole detalje uz košulju ili sako. Birajte modele s decentnim uzorkom, kvalitetnom svilenom izradom ili modernim bojama da ne ostane samo 'za posebne prilike'.
Licitarsko srce: Licitari su klasik koji odmah priziva advent, sajmove i djetinjstvo, a njihova srca izgledaju kao mali komad folklora. Najljepše je kad na srcu stoji ime, godina ili kratka poruka pa dar postane osoban. Može biti dekoracija na boru, uspomena na polici ili slatki detalj u blagdanskom paketu.
Paška čipka: Paška čipka je fin, elegantan i stvarno poseban poklon za nekoga tko cijeni ručni rad i tradiciju. Ne morate kupovati velike komade. Mali podmetači, detalji za stol ili ukrasi često su idealna mjera. Takav dar je poseban, profinjen i traje godinama, baš kao obiteljske blagdanske uspomene.
Nakit s motivom glagoljice: Glagoljica na privjesku, naušnicama ili narukvici spaja povijest i suvremeni stil u jednoj sitnici. Možete odabrati slovo koje simbolizira ime, početno slovo prezimena ili jednostavno motiv koji izgleda minimalistički i moderno. To je poklon koji ima priču, a lako se uklapa u svakodnevne kombinacije.
Autohtoni delikatesni paket: Ako darujete 'gastro tipove', autohtoni proizvodi su pun pogodak: paški sir, maslinovo ulje, med, smokvenjak, domaći džemovi ili craft rakije. Najbolje je složiti mali paket s dva do četiri proizvoda i dodati karticu s porukom i prijedlogom posluživanja. Takav poklon sigurno neće skupljati prašinu.
Ručno rađena keramika ili drveni suvenir s lokalnim motivima: Šalice, zdjelice i tanjurići iz malih radionica nose toplinu doma i uvijek su korisni. Posebno su lijepi komadi s motivima mora, masline, tradicijskih uzoraka ili jednostavnim glazurama koje pašu uz svaki interijer. Uz to, kupnjom ručnog rada darujete i komadić nečijeg zanata, a to se osjeti u svakom detalju.
Šestinski kišobran: Šestinski kišobran je funkcionalan, ali i modni 'potpis' s jakim zagrebačkim štihom. Prepoznatljiv uzorak ga čini darom koji se nosi s ponosom, a ne samo kad pada kiša. Odličan je za one koji vole gradsku eleganciju i detalje koji se pamte.