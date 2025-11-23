Naši Portali
PREGOVORI G20 U JUŽNOJ AFRICI

Macron: Trumpov mirovni plan ovisi o Europljanima i NATO-u

Ukraine's President Zelensky meets France's President Macron during a bilateral meeting, in Brussels
Foto: NICOLAS TUCAT/REUTERS
1/6
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
23.11.2025.
u 00:00

Naglasio je da europski saveznici žele mir, ali mir koji uzima u obzir sigurnosne interese Ukrajine i ostatka Europe.

Mnogi dijelovi kontroverznog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu ne mogu se provesti bez odobrenja europskih saveznika zemlje, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Govoreći na marginama pregovora G20 u Južnoj Africi, Macron je rekao da prijedloge poput korištenja zamrznute ruske imovine i pristupanja Ukrajine Europskoj uniji može odrediti samo Europa.

"Zamrznutu imovinu drže Europljani. Europska integracija Ukrajine u rukama je Europljana. Ono što NATO radi u rukama je država članica NATO-a", rekao je francuski predsjednik, dodajući da američki plan sadrži mnoge aspekte koji zahtijevaju širi pristanak. Naglasio je da europski saveznici žele mir, ali mir koji uzima u obzir sigurnosne interese Ukrajine i ostatka Europe. Francuska, Njemačka i Velika Britanija spremaju se na sastanku u Ženevi u nedjelju izvršiti pritisak na SAD da revidira plan od 28 točaka, nakon što je prijedlog, koji je procurio ranije ovog tjedna, izazvao uzbunu u Kijevu i diljem Europe jer bi Rusiji dao široke teritorijalne i vojne ustupke.

Prema planu, teritorij u istočnoj regiji Donbas koji je trenutno još uvijek pod ukrajinskom kontrolom bio bi ustupljen Rusiji, dok bi ukrajinska vojska bila drastično smanjena na 600.000 ljudi. Od NATO-a bi se tražilo da izjavi da se savez neće dalje širiti, čime bi se isključilo moguće ukrajinsko članstvo. Rusija bi, u međuvremenu, morala napraviti tek manje ustupke, uključujući odricanje od državne imovine koja je zamrznuta u EU, a koja bi se koristila za obnovu Ukrajine.

U zamjenu za pristanak na ove ustupke, Ukrajini su obećana neodređena sigurnosna jamstva od Washingtona. Ukrajini bi također bilo dopušteno pridruživanje Europskoj uniji, prenosi Dpa.

Ključne riječi
mirovni plan Emmanuel Macron Donald Trump Mir u Ukrajini

ST
StožerniGeneral50
00:18 23.11.2025.

Putinu nestalo para i nema za kondome pa kupio labelo a Trump se poveselio a nje pitao NATO....i kaj sada..??

