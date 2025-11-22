Naši Portali
PLAN ZA MIR U 28 TOČAKA

Još jedan obrat iz Washingtona, Trump sada ima novu poruku: 'Moj mirovni plan nije konačna ponuda'

Večernji.hr
Autori: Večernji.hr, Ružica Aščić/Hina
22.11.2025.
u 21:10

"Rat mora završiti na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda

Dok u Ukrajini teško probavljaju po njih nepovoljan prijedlog mirovnog plana za okončanja rata s Ukrajinom iz Amerike stižu nove poruke koji bi mogli dovesti do još jednog preokreta.  Američki predsjednik Donald Trump sada poručuje da njegov mirovni plan ipak nije "konačna ponuda". Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".

"Rat mora završiti na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda. Europski i drugi zapadni čelnici nastojali su usuglasiti koordiniran odgovor na Trumpov zahtjev da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan od 28 točaka s Rusijom.

U petak je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da Ukrajina stoji pred izborom - izgubiti svoje dostojanstvo i slobodu ili podršku Washingtona - u vezi s mirovnim planom. Pozvao je Ukrajince na jedinstvo i rekao da nikada neće izdati Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješenje sukoba, ali Moskva bi se mogla protiviti nekim prijedlozima u planu, koji zahtijeva povlačenje njihovih snaga iz nekih područja koja su zauzele.

Europske države, SAD i ukrajinski dužnosnici na razgovorima u nedjelju u Ženevi

Predstavnici europskih država razgovarat će o američkom mirovnom planu za Ukrajinu s predstavnicima SAD-a i ukrajinskim dužnosnicima u nedjelju u Ženevi, rekao je izvor iz njemačka vlade za agenciju dpa. Američki predsjednik Donald Trump dao je Kijevu rok do četvrtka da odgovori na njegov prijedlog mirovnog plana u 28 točaka. Nacrt, koji je procurio u medije ranije ovog tjedna, a u četvrtak je službeno predstavljen Kijevu, izazvao je zabrinutost u Ukrajini i među njezinim ključnim europskim partnerima jer uključuje široke teritorijalne i vojne ustupke Rusiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij imenovao je pregovaračku delegaciju za pregovore s Washingtonom, Rusijom i drugim uključenim međunarodnim partnerima, po uredbi koja je objavljena u subotu u Kijevu. On je imenovao šefa kabineta Andrija Jermaka glavnim pregovaračem. Devetočlano izaslanstvo također uključuje Kirila Budanova, čelnika vojne obavještajne službe. Zelenski je u petak rekao da američki mirovni plan ostavlja Ukrajinu suočenu s "vrlo teškim izborom: ili gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera", misleći na Sjedinjene Države.

Bez američke podrške - koja osigurava oružje i ključne obavještajne podatke za borbu Ukrajine protiv ruskih snaga - nastavak rata bio bi daleko teži za Kijev. Visoki ukrajinski dužnosnici planiraju se pak sastati se s američkim predstavnicima u Švicarskoj u nadolazećim danima kako bi razgovarali o predloženom mirovnom planu predsjednika Donalda Trumpa. Nije precizirano točno vrijeme ili mjesto razgovora.

Ključne riječi
Mir u Ukrajini Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar 0luja95.
0luja95.
21:17 22.11.2025.

Ma idi u pm narančasta primadono. Senilni debilni djed

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:25 22.11.2025.

O svemu se možete dogovoriti, ali ne predajte i centimetara tla.

IN
Insirok
21:32 22.11.2025.

Izbor je na Ukrajinskim borcima. Je li to borba do posljednjeg - Ukrajinca. Sada se piše povijest.

