Europa živi u 'svijetu mašte' . Trumpov rok Zelenskom do četvrtka

Američki predsjednik Donald Trump dao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rok do četvrtka da se odluči hoće li prihvatiti američko-ruski mirovni plan od 28 točaka. Najsporniji dio ostaje ustupanje dijela teritorija Rusiji, na što Zelenski dosad nije pristajao. Ukrajina je spremna na pregovore s Rusijom na razini šefove države, no ustupanje područja koje je Rusija okupirala ne dolazi u obzir, to je naša "crvena linija", rekla je zamjenica ukrajinske veleposlanice pri UN-u Kristina Gajovišin.



Objavljene točke plana odgovaraju Rusiji jer će joj formalno pripasti sve što je dosad okupirala, pa i više od toga, a sporna su, uz ostalo, i smanjenje ukrajinske vojske. - Najvažnije jamstvo za Ukrajinu, kao i za svaku drugu zemlju, njezine su vlastite oružane snage. Rusija nas želi upravo osloboditi naše vojske kako bi potpuno uništila Ukrajinu pri sljedećem napadu – rekao je za DW Oleksij Hončarenko, zastupnik oporbe i predstavnik Ukrajine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Ukrajina se suočava s vrlo teškim izborom, pristati na Trumpov plan ili ostati bez podrške SAD-a. Riskira, kako je rekao Zelenski, "gubitak dostojanstva i slobode ili podršku ključnog partnera, Washingtona". Rekao je da se Ukrajina nalazi "među najtežim trenucima u svojoj povijesti".