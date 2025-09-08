Francuska u političkom kaosu: Analitičari upozoravaju na komplikacije odnosa u EU

Francuski premijer François Bayrou smijenjen je večeras nakon što je Nacionalna skupština izglasala nepovjerenje, dodatno produbljujući političku i ekonomsku krizu u zemlji. Bayrou, koji je krajem kolovoza iznenada zatražio glasovanje o povjerenju, izgubio je, ostavljajući Francusku bez premijera i s malo izgleda za brzo rješenje sve dublje ekonomske krize. Bayrou je pokušao progurati ambiciozne, ali nepopularne gospodarske reforme kako bi smanjio budžetski deficit i javni dug, koji iznosi 113,9% BDP-a. Predlagao je uštede od 44 milijarde eura, uključujući zamrzavanje socijalnih davanja i ukidanje dva državna praznika. Međutim, njegovi prijedlozi naišli su na oštar otpor u duboko podijeljenoj Nacionalnoj skupštini, gdje niti jedna stranka nema jasnu većinu.

Nakon prijevremenih izbora 2024., na kojima je predsjednik Emmanuel Macron izgubio parlamentarnu većinu, Francuska je zapala u političku blokadu. Bayrou, četvrti premijer u tri godine, nije uspio premostiti jaz između ljevice, desnice i centra, a njegovo inzistiranje na reformama doživljeno je kao zastrašivanje. Protivnici su ga optužili da je dijelom odgovoran za nestabilnost tijekom osam godina Macronove vladavine, piše Sky News.

Smjena Bayroua ostavlja predsjednika Macrona u nezavidnom položaju. Sada mora imenovati novog premijera – petog u samo dvije godine – u trenutku kada su opcije ograničene. Socijalisti zahtijevaju da njihov kandidat preuzme dužnost, dok krajnje desna stranka Marine Le Pen, Nacionalni skup, gura prema novim izborima, uvjerena u pobjedu. Krajnja ljevica, s druge strane, vidi priliku za daljnje slabljenje Macrona, koji je više puta odbio pozive na ostavku.

Macron, koji je 2017. došao na vlast obećavajući reforme i modernizaciju Francuske, suočava se s optužbama da nije uspio ispuniti svoja obećanja. Njegova tvrdnja da je Francuska “zemlja nesposobna za reforme” sada se čini kao proročanstvo koje ga progoni. S manje od 18 mjeseci do kraja mandata, Macron mora dokazati da može izvući zemlju iz kaosa.

Bayrou je upozoravao da će Francuska bez brzih i sveobuhvatnih reformi “teturati prema rubu litice”. Ipak, njegovi prijedlozi naišli su na gluhe uši, a političke stranke glasale su prema vlastitim interesima. Dok se zemlja bori s rastućim dugom i ekonomskom stagnacijom, javnost gubi povjerenje u politički sustav.

Analitičari upozoravaju da bi daljnja nestabilnost mogla oslabiti Francusku na međunarodnoj sceni i dodatno zakomplicirati odnose unutar Europske unije. Bez jasnog plana za izlazak iz krize, Francuska se suočava s neizvjesnom budućnošću, dok Macron pokušava pronaći ravnotežu između sukobljenih političkih frakcija. S pitanjem tko će biti sljedeći premijer i hoće li moći razbiti parlamentarnu blokadu, Francuska ostaje u stanju neizvjesnosti, dok se gospodarska oluja nastavlja skupljati na horizontu.