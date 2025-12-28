Izbori na Kosovu potvrdili potpunu političku dominaciju Albina Kurtija i njegove stranke

Izborni rezultati na Kosovu jasno su potvrdili potpunu političku dominaciju Albina Kurtija i njegova Pokreta Samoopredjeljenje. Gotovo polovica birača dala je povjerenje stranci koja nije samo uvjerljivo pobijedila, nego je dodatno povećala razliku u odnosu na konkurenciju. Ovi izbori razotkrili su duboku krizu tradicionalnih albanskih stranaka i potvrdili da je Kurti postao središnja figura kosovske politike, s realnom mogućnošću formiranja stabilne vlade bez klasičnih koalicijskih partnera.

Nakon obrade oko 96 posto biračkih mjesta, Pokret Samoopredjeljenje osvojio je nešto manje od 50 posto glasova, (49,7)što mu prema D’Hondtovoj formuli donosi 56 zastupničkih mjesta u Skupštini Kosova. Takav rezultat Kurtiju omogućuje da dođe nadomak parlamentarne većine, budući da mu je za potrebnih 61 glas dovoljno osloniti se na zastupnike manjinskih zajednica, što je u kosovskom političkom sustavu uobičajena i institucionalno predviđena praksa. Vođa Pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti proglasio je pobjedu na izborima održanima 28. prosinca, istaknuvši da je njegova stranka na putu da postane najjača u povijesti Kosova.

„Pred nama je puno posla i moramo ići naprijed bez odlaganja. Čim se rezultati potvrde, formirat ćemo institucije i nastaviti dobar rad što je prije moguće. Očekuje nas provedba Plana rasta Europske unije vrijednog 880 milijuna eura te tri sporazuma sa Svjetskom bankom vrijedna 120 milijuna eura. Riječ je o više od milijardu eura. Pozivam oporbene stranke da od sada surađuju u Parlamentu na međunarodnim sporazumima koji su u javnom interesu građana“, poručio je Kurti.

Istodobno, ostale albanske parlamentarne stranke zabilježile su osjetan pad. Demokratska stranka Kosova osvojila je oko 21 posto glasova i 23 zastupnička mjesta, što je jedno manje nego na prethodnim izborima. Demokratski savez Kosova pretrpio je najteži poraz, izgubivši pet mandata i pao na ukupno 15 mjesta u Skupštini. Savez za budućnost Kosova osvojio je šest mandata, dok je AAK, koji je ranije u koaliciji s Nismom imao osam zastupnika, dodatno oslabio, čime se nastavlja trend urušavanja stranaka koje su desetljećima dominirale kosovskom političkom scenom.

U odnosu na izbore održane u veljači, Pokret Samoopredjeljenje povećao je svoj zastupnički klub za osam mandata, s 48 na 56, čime je dodatno učvrstio poziciju daleko najjače političke snage među albanskim biračima. Ovi rezultati još ne uključuju glasove pristigle poštom ni one dane u diplomatskim predstavništvima, odnosno glasove dijaspore, koji se tradicionalno u većem broju slijevaju upravo prema Pokretu Samoopredjeljenje i mogli bi Kurtiju donijeti dodatne zastupničke mandate.

Preostalih 20 mjesta u Skupštini Kosova ustavno je zajamčeno manjinskim zajednicama, od čega je 10 rezervirano za srpsku zajednicu, a 10 za ostale manjine. Takva struktura parlamenta Albinu Kurtiju otvara prostor za formiranje stabilne većine i nastavak mandata bez političkih ucjena velikih koalicijskih partnera. Izborna poruka je jasna: birači su kaznili fragmentiranu i kompromitiranu oporbu, a Kurtiju dali snažan legitimitet za nastavak vlasti i odlučnije vođenje ključnih političkih procesa u zemlji.