Pala francuska vlada: Zastupnici glasali za smjenu premijera

Francuski premijer nije uspio u posljednji trenutak spasiti svoju poziciju, a Nacionalna skupština ga je smijenila glasovanjem o povjerenju. François Bayrou - koji je stupio na dužnost prije samo devet mjeseci - mora podnijeti ostavku svoje manjinske vlade nakon što je izgubio na glasovanju u ponedjeljak poslijepodne. Nacionalna skupština Francuske glasala je s 364 glasova za i 194 protiv da ga se smijeni s dužnosti i time sruši njegovu manjinsku vladu. Još 25 zastupnika bilo je suzdržano. Već je tjednima bilo jasno da Bayrou ide prema porazu. Današnje glasanje, koje je potvrdila predsjednica Skupštine Yaël Braun-Pivet, zapravo je bilo samo formalnost, piše BBC.

François Bayrou sada mora predsjedniku Emmanuelu Macronu podnijeti ostavku svoje vlade, a prema pisanju francuskih medija to će učiniti sutra ujutro. Predsjednik će imenovati novog premijera za "nekoliko dana", priopćila je Elizejska palača. U izjavi se potvrđuje da će se Macron u utorak sastati s premijerom Bayrouom kako bi prihvatio ostavku svoje vlade.

Bayrouov govor na početku i na kraju rasprave u Nacionalnoj skupštini, uz sudjelovanje svih parlamentarnih čelnika, djelovao je poput pogrebne povorke za njegovu manjinsku vladu. Marine Le Pen, čelnica Nacionalnog okupljanja, čak je govorila o "kraju agonije fantomske vlade", dok su Zeleni rekli da bi sve bilo gotovo zadovoljavajuće da nema brige zbog onoga što slijedi. "Danas je dan olakšanja za milijune Francuza, dan olakšanja zbog vašeg odlaska", rekla je Mathilde Panot iz krajnje lijeve Nepokorene Francuske u raspravi prije glasanja.

U središtu Bayrouova poraza sada se nalazi prava politička kriza jer se, nakon devet mjeseci relativnog mira, Francuska vratila na situaciju kakva je bila prošlog prosinca nakon pada njegova prethodnika Michela Barniera. Bayrou je dvaput upotrijebio francuski izraz "tohu-bohu" kako bi opisao metež koji očekuje Francusku. Možda je izgubio, ali golemi dug na koji je upozoravao i koji je pokušao riješiti i dalje ostaje.

Dok je predsjednica Nacionalne skupštine objavila rezultat Bayrouova poraza, zastupnici su glasno zapljeskali, a odlazeći premijer sjedio je kamena lica. Bayrou je potom napustio parlament i automobilom je prevezen kratku udaljenost do premijerske rezidencije u pariškom Hôtel Matignonu. U svojim posljednjim riječima zastupnicima prije glasanja, Bayrou je istaknuo da je proteklih devet mjeseci na mjestu premijera bilo razdoblje "duboke sreće" jer je, unatoč svemu, njegova vlada radila u velikoj solidarnosti i prijateljstvu, bez "ijedne krize i ijedne napetosti".