Luna i Rex bili su čipirani na općinu Đulovac, a živjeli su na ulici

Luna i Rex ostavljeni su u Đulovcu, utočište su pronašli u dvorištu u blizini ambulante. Tu su ih hranili mještani, no Rex je u kratkom roku nastradao od automobila i sukobio se s mužjacima koji su opsjedali Lunu.

O njima se prema nekom svom pravilu, kako doznajemo od volontera (podaci u redakciji), pobrinula općina Đulovac. I to nakon što su ih na problem napuštenih pasa upozorili neki od mještana. Luna i Rex su čipirani, a uz njihova imena kao vlasnik upisana je Općina. Otišli su u toj svojoj brizi i korak dalje. Pa su se tako, prema informacijama koje imamo, pobrinuli i da ne bude potomstva. Oba su psa kastrirana u Veterinarskoj ambulanti Karaula u Daruvaru, gdje su i čipirani, stoji tako u upisniku. No, Luna i Rex vraćeni su u isto dvorište u kojem su i do tada boravili. U dvorište iz kojeg su često odlazili u šetnju ulicama i sve više smetali. Postali su slobodnoživući psi čiji je vlasnik Općina, iako takvu kategoriju Zakon o zaštiti ne poznaje.

Pokušali smo doznati i drugu stranu priče, ali na naša pitanja nisu odgovorili niti nakon telefonskih poziva. U veterinarskoj ambulanti Karaula u prvom razgovoru rekli su nam da oni ne mogu protiv svojih klijenata, a nakon pismenog upita doznali smo da odgovaraju samo na 'važne mailove'. Ovaj koji smo mi poslali očito nije bio takav. U općini Đulovac pokušali smo doznati kakav su ugovor potpisali s Veterinarskom ambulantom i kada, koliko je to koštalo Općinu i jesu li Luna i Rex prvi psi koje su zbrinuli na takav način? Zanimalo nas je i imaju li ugovor sa skloništem za životinje i zašto ovi psi nisu zbrinuti na način koji propisuje Zakon. Upitali smo ih i koliko su napuštenih životonja zbrinuli u 2017., s kojim skloništem imaju sklopljen ugovor te jesu li proveli konrolu čipiranja pasa i kakvi su rezultati?

– Vezano za vaš upit općina Đulovac nema potpisani ugovor s Veterinarskom stanicom Karaula te iz tog razloga ne možemo vam odgovoriti niti vam dostaviti podatke koje tražite – stoji u mailu koji je stigao iz Općine, ali tko ga je pisao ne znamo jer nije potpisan.

U Općini su u međuvremenu odlučili skinuti odgovornost sa sebe. Pa su tako čipove Lune i Rexa prebacili na privatnu osobu. I ne moraju se više brinuti tko će biti kriv ako se psima nešto dogodi, ako ih zgazi auto, ako zasmetaju nekome od prolaznika. Ne moraju se brinutu ni kome bi u tom slučaju komunalni redar naplatio kaznu, jer Luna i Rex više nisu njihovi psi.